Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

A Nasa confirmou que a rocha espacial passará por nós a uma distância segura. (Foto: Divulgação)

A Nasa (agência espacial norte-americana) confirmou que um corpo celeste, de tamanho mediano, passará próximo à Terra nesta terça-feira (29). O asteroide 2020 PM7 tem tamanho estimado em 200 metros de diâmetro, o que equivale a cerca de cinco estátuas do Cristo Redentor, que tem 38 metros de comprimento.

Pertencendo ao grupo Apolo e potencialmente perigoso, o 2020 PM7 passará em altíssima velocidade. A rocha gigantesca está se movendo a uma velocidade de 8,3 quilômetros por segundo, o equivalente a quase 30 mil 880 quilômetros por hora. A essa velocidade, o corpo celeste poderia completar uma volta na Terra em cerca de uma hora.

No entanto, a Nasa confirmou que a rocha espacial passará por nós a uma distância segura de mais de 2,8 milhões de quilômetros, cerca de 7,5 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

Dentro da órbita de Vênus

Ninguém nunca havia encontrado um, mas sabia-se que há uma população de asteroides com cerca de 1 km de diâmetro orbitando o Sol mais próximo do que Vênus. Agora, os astrônomos encontraram um desse grupo – o primeiro asteroide dentro da órbita de Vênus.

Isso não significa nada extraordinário em uma primeira vista, e nem é uma região tão próxima do Sol, no entanto. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol, embora muitos pensem que seja o primeiro. O mais próximo é Mercúrio.

No entanto, Vênus é o planeta mais quente do sistema solar graças à sua densa atmosfera. E é esse caminho que estamos tomando na Terra com tanta emissão de gases de efeito estufa.

Embora a descoberta não indique nada diretamente extraordinário, há algo sim muito extraordinário nela. Trata-se de uma evidência que pode vir a ser, mais tarde, uma confirmação de mais uma bela previsão dos modelos feitos pela ciência.

A descoberta foi feita pelo projeto ‘Zwicky Transient Facility’. O projeto é um levantamento astronômico (um mapeamento do céu), que utiliza uma câmera acoplada em um dos telescópios do Observatório Palomar, nos EUA.

Em um novo estudo, liderado pelo Dr. Wing-Huen Ip, da Universidade Central Nacional de Taiwan e publicado no momento apenas como preprint no arXiv, os astrônomos descrevem a descoberta.

2020 AV2

Maior do que a previsão para os outros asteroides do local, ele possui cerca de 2 km de diâmetro. Para colocar em perspectiva, é como o tamanho de aproximadamente 20 quarteirões padrão.

Denominado 2020 AV2, bem maior do que o tamanho que se imaginava ser o limite para a população. Talvez ele seja simplesmente uma exceção, ou talvez haja ainda uma nova população de asteroides por ali.

Ah, e isso não necessariamente significa um risco para a Terra, é claro. O sistema solar está repleto de asteroides, em diversos pontos, e é bastante comum que a Terra capture asteroides por alguns meses, as mini-luas.

