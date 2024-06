Brasil Um casamento que deu certo: Bolsonaro e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Arthur Lira e Bolsonaro. Bolsonaro disse a Lira que vai apoiar quem ele indicar para a sua sucessão. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito que garantirá o apoio do PL ao candidato que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), escolher para sua sucessão. A troca de poder no Congresso ocorrerá apenas em fevereiro de 2025, mas as articulações nos bastidores estão sendo feitas desde o ano passado. Lira conta com esse trunfo para liderar o processo de mudança no comando da casa legislativa e sair do cargo com força política após eleger o próximo ocupante do posto.

Quem procura Bolsonaro em busca de respaldo para se candidatar à presidência da Câmara tem ouvido que precisa se viabilizar como o “candidato do Lira”. Aliados do deputado alagoano dizem que fazer o sucessor é crucial para que ele consiga manter influência a ponto de garantir que o governo Lula não fique contra ele na eleição de 2026, quando pretende disputar uma vaga no Senado por Alagoas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Para lembrar:

• Aliança

O deputado Arthur Lira (PPAL) se consolidou como um dos principais aliados de Jair Bolsonaro durante o seu mandato presidencial. Líder do Centrão, Lira blindou o ex-presidente de dezenas de pedidos de impeachment apresentados na Câmara.

• Eleição

Em campanha com apoio explícito de Bolsonaro, Lira chegou à presidência da Câmara em fevereiro de 2021. Além de inúmeras reuniões para converter votos, Bolsonaro escalou ministros que estavam licenciados do mandato de deputado para reforçar a votação.

• Recursos

Como revelou o Estadão,o então presidente abriu o cofre do governo e distribuiu nas vésperas da votação R$ 3 bilhões em recursos extraordinários para garantir apoio ao candidato. Da mesma forma, o Planalto havia liberado também um valor recorde de emendas parlamentares ao Orçamento para o mês de janeiro, equivalente a R$ 504 milhões. Bolsonaro chegou a dizer que iria “participar e influir” na disputa pela presidência da Câmara daquele ano.

• Orçamento

Na presidência da Câmara, Lira obteve mais poderes ao garantir um controle maior do Congresso sobre o orçamento federal. Com isso, ele passou a administrar a distribuição de recursos bilionários – incluindo o orçamento secreto –, construindo uma aliança consistente com deputados ao decidir quais valores orçamentários seriam viabilizados para cada parlamentar direcionar para obras e serviços públicos, normalmente em seus redutos eleitorais.

• Reeleição

Lira foi um aliado de Bolsonaro na campanha de reeleição do ex-presidente. O PP integrou o bloco de apoio ao então presidente – que foi derrotado por Lula. No terceiro mandato do petista, em 1.º de fevereiro de 2023, o presidente da Câmara foi reeleito com apoio do principal partido da oposição, o PL; do governo; e do Centrão. Obteve a maior vantagem de votos na história desde a promulgação da Constituição (464 votos). Desde então, mantém relação de tensão com o governo petista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/um-casamento-que-deu-certo-bolsonaro-e-arthur-lira-presidente-da-camara-dos-deputados/

Um casamento que deu certo: Bolsonaro e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

2024-06-09