Brasil Sem a presença de representantes do X (antigo Twitter), o Supremo fechou acordos de adesão ao Programa de Combate à Desinformação com seis plataformas: Google, YouTube, Meta, TikTok, Kwai e Microsoft

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











YouTube foi uma das plataformas que fechou acordo contra as fake news. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Supremo Tribunal Federal (STF) fechou um acordo com seis plataformas para elas participarem de um programa que tem por objetivo combater a propagação de fake news, mas o X, a rede social que ela própria e seu bilionário dono, Elon Musk, são alvos de investigação criminal na corte, ficou fora.

Musk se tornou alvo de inquérito aberto pelo STF pelo ministro Alexandre de Moraes em abril pelos crimes de obstrução de Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime depois de ele ter dito que publicaria as demandas de bloqueio de contas do magistrado e supostamente mostraria como essas solicitações violariam “a lei brasileira”.

Depois, em um ensaio de recuo antecipado, a defesa da plataforma no País informou a Moraes que iria continuar a cumprir integralmente quaisquer ordens emitidas pela corte e também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Musk, contudo, voltou a tecer comentários críticos ao ministro do STF no X (o antigo Twitter).

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal que realiza diligências e deve ouvir representantes da companhia.

Acordo

O acordo de adesão ao Programa de Combate à Desinformação do Supremo foi assinado na quinta-feira (6) na sede do tribunal em Brasília por representantes do YouTube, Google, Meta, TikTok, Microsoft e Kwai.

Segundo o STF, o acordo tem por finalidade promover ações educativas e de conscientização para enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação que fere os princípios, direitos e garantias constitucionais. Fica a critério das instituições parceiras participar da execução de atividades com esse objetivo.

“Espero que esse acordo seja o início de uma relação cooperativa entre a Justiça e as plataformas digitais no enfrentamento de uma das piores epidemias do nosso tempo, que é a epidemia da desinformação e a disseminação do ódio”, afirmou o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, na ocasião.

Portas abertas

Uma fonte do STF disse que o X não foi procurado para subscrever o atual programa e que, no passado, eles chegaram a ser convidados a participar e não aderiram desta vez. A fonte ressalvou, entretanto, que as portas estão sempre abertas para quem quiser aderir.

O Supremo disse que as parcerias do programa ocorrem na esfera administrativa e visam treinar, capacitar e buscar conhecer melhor o funcionamento das plataformas, sem relação com a atuação jurisdicional do Supremo e sem afetar qualquer julgamento, a exemplo das parcerias feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

“Todas as plataformas são bem-vindas e as conversas estão em andamento, mas as empresas que participam nesta quinta são aquelas que tiveram maior avanço no diálogo. Com as plataformas, são 110 os parceiros atuais e novas adesões poderão ocorrer a qualquer momento”, destacou o Supremo. As informações são do Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/sem-a-presenca-de-representantes-do-x-antigo-twitter-o-supremo-fechou-acordos-de-adesao-ao-programa-de-combate-a-desinformacao-com-seis-plataformas-google-youtube-meta-tiktok-kwai-e-microsoft/

Sem a presença de representantes do X (antigo Twitter), o Supremo fechou acordos de adesão ao Programa de Combate à Desinformação com seis plataformas: Google, YouTube, Meta, TikTok, Kwai e Microsoft

2024-06-09