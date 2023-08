Não há confirmação de que os mesmos criminosos que mataram o candidato à presidência do país tenham atingido o carro de Estefany. Ela faz parte da Alianza Claro Que Se Puede, cujo candidato à presidência é Yaku Pérez Guartambel. A coligação de Villavicencio é o Movimiento Construye, que pode inscrever um novo candidato após a morte do cabeça de chapa.

Villavicencio

Villavicencio foi morto com três tiros na cabeça ao sair de um comício em Quito, na quarta-feira (9). No último vídeo em que o candidato é visto com vida, ele aparece saindo do colégio onde ocorreu o comício, cercado por policiais que o ajudam a entrar em um veículo. Antes de fechar a porta do carro, disparos e gritos são ouvidos.