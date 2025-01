Economia Um dia após polêmica sobre “intervenções”, ministros de Lula fazem reunião para discutir os preços dos alimentos

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A inflação do grupo "alimentos e bebidas" ficou em 7,69% em 2024, acima do aumento de 1,11% registrado em 2023. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram nessa quinta-feira (23) no Palácio do Planalto para discutir os preços dos alimentos. A inflação do grupo “alimentos e bebidas” ficou em 7,69% em 2024, acima do aumento de 1,11% registrado em 2023.

Com isso, na prática, houve aumento nos preços cobrados nas prateleiras dos supermercados, o que tem preocupado o governo.

Segundo informações da GloboNews, o encontro dessa quinta reuniu, por exemplo, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo.

A reunião terminou pouco antes das 13h. Fora dos microfones, Paulo Teixeira deu uma declaração rápida a jornalistas e disse que:

– uma nova reunião foi marcada para esta sexta (24);

– qualquer medida definida só será anunciada pelo presidente Lula;

– o governo não cogita mudar regras sobre a validade dos alimentos.

O encontro acontece um dia após uma polêmica causada por uma declaração de Rui Costa em que o ministro mencionou a possibilidade de o governo fazer “intervenções” para reduzir os preços dos alimentos.

Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Rui Costa disse: “Nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, e o ministério da Fazenda para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos”.

A expectativa é que Lula analise nesta sexta possíveis medidas que contribuam para conter a inflação de alimentos. Questionado por jornalistas sobre uma proposta apresentada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), para flexibilizar a validade de alimentos, Paulo Teixeira afirmou que a iniciativa “está fora de cogitação”.

De acordo com a Abras, a sugestão é inserir o modelo “best before”, que do inglês quer dizer que o consumo deve ser “de preferência antes de”, o que, na prática, permite que mercados mantenham produtos nas prateleiras por mais tempo. A entidade empresarial também apresentou sugestões de mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), a permissão da venda de remédios sem receita em supermercados e a redução do prazo de reembolso dos cartões de crédito.

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse, nesta quarta-feira (22), que o governo espera uma redução no preço dos alimentos a partir de uma safra maior este ano. “Nossa expectativa é de que a safra, agora, seja muito melhor, de vários produtos, contribuindo para o barateamento dos alimentos”, afirmou no programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/um-dia-apos-polemica-sobre-intervencoes-ministros-de-lula-fazem-reuniao-para-discutir-os-precos-dos-alimentos/

Um dia após polêmica sobre “intervenções”, ministros de Lula fazem reunião para discutir os preços dos alimentos

2025-01-23