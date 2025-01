Economia Receita Federal abre nesta sexta-feira a consulta de lote residual das restituições do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O valor de R$ 864.839.095,60 será destinado a 268.144 contribuintes. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (24), a partir das 10h, a Receita Federal vai abrir a consulta do lote residual de restituições do Imposto de Renda do mês de janeiro de 2025. O valor de R$ 864.839.095,60 será destinado a 268.144 contribuintes.

Quase a metade da quantia das restituições (R$ 402.884.365,32) são para quem tem prioridade no recebimento. Nesse grupo, estão incluídos 7.321 idosos acima de 80 anos, 52.525 entre 60 e 79 anos, 4.519 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 16.003 cuja maior fonte de renda seja o magistério e 125.751 que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX.

As demais 61.995 foram destinadas a pessoas que estão fora da lista de prioridade.

Passo a passo da consulta

Para saber se a restituição está disponível, é necessário acessar o site da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A página virtual apresenta orientações e os canais de prestação do serviço. Por meio da página virtual, o contribuinte consegue fazer consulta simplificada e completa da situação da declaração.

No caso específico da consulta completa, é possível acessá-la por meio do extrato de processamento disponível no e-CAC. Caso alguma pendência seja identificada, o contribuinte tem a opção de corrigir as informações equivocadas por meio da retificação da declaração.

Outra opção é o aplicativo para tablets e smartphones – compatível com sistemas android e iOS – que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Pagamento das restituições

O contribuinte terá o valor depositado diretamente em sua conta bancária. Segundo a Receita Federal, essa medida tem o objetivo de evitar erros nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

A Receita também está oferecendo o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de um ano da primeira tentativa de crédito. Dessa forma, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade para evitar prejuízos.

O reagendamento pode ser realizado de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou pela Central de Relacionamento BB, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). Para utilizar o serviço, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após o procedimento, basta aguardar uma nova tentativa de crédito.

Caso o valor da restituição não seja resgatado no prazo de um ano, será necessário solicitá-lo pelo Portal e-CAC, no site da Receita Federal. Para isso, o contribuinte acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, depois entrar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar a opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/receita-federal-abre-nesta-sexta-feira-a-consulta-de-lote-residual-das-restituicoes-do-imposto-de-renda/

Receita Federal abre nesta sexta-feira a consulta de lote residual das restituições do Imposto de Renda

2025-01-23