Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

João Filipe Barbieri havia cumprido apenas três dos 27 anos de sentença. (Foto: Reprodução)

A apresentação de um alvará de soltura falso garantiu a liberdade do presidiário João Filipe Barbieri, considerado um dos maiores traficantes de armas-de-fogo no mundo. Condenado a 27 anos de prisão, ele deixou pela porta da frente o Complexo Panitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro.

Além da sentença por esse tipo de crime, Barbieri estava cumprindo pena por associação ao tráfico de drogas. Ele enteado do não menos conhecido Frederick Barbieri, o “Senhor das Armas”, atualmente recolhido a um centro de detenção no Estado norte-americano da Flórida.

De acordo com a denúncia sobre a sua soltura, João Filipe deixou a cadeia no dia 18 de novembro do ano passado, quando já havia cumprido três anos da sentença em regime fechado.

Acusação

Pesa contra João Filipe a acusação de ser um dos principais integrantes de uma quadrilha que, segundo a Polícia Federal, enviou ilegalmente milhares de fuzis para o Brasil. A carga estava disfarçada em aparelhos para aquecimento de piscina.

A denúncia da saída de Barbieri chegou ao desembargador Marcelo Granado, relator do caso na Justiça Federal. No mês passado, ele pediu explicações à Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) sobre a situação penal de João Filipe Barbieri e outro preso – João Victor Roza.

Na semana passada, a Seap respondeu à Justiça confirmando a saída dos dois. Segundo um ofício da Justiça, João Barbieri teve prisão revogada no dia 18 de novembro e João Victor Roza recebeu um alvará de soltura no dia 14 de outubro.

Conforme o advogado criminalista Afonso Destri, a 8ª Vara não poderia liberar Barbieri porque o processo não está mais na primeira instância: “A partir do momento que o processo é submetido à análise do tribunal, o magistrado de 1ª instância não pode mais prestar jurisdição. Alguma coisa está faltando nessa história”, explicou.

O desembargador federal ordenou o cumprimento imediato das prisões de João Filipe Cordeiro Barbieri e João Victor Silva Roza. A Seap informou que está apurando o caso.

