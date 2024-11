Porto Alegre Um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre, Cais Embarcadero será reaberto ao público na terça-feira

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

"Teremos não só a volta do Embarcadero, mas um Embarcadero melhor, mais qualificado, com novos investimentos e atrativos", disse Leite

Um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre, o Cais Embarcadero será reaberto ao público na terça-feira (12). O local foi fechado em maio devido à enchente histórica que atingiu a Capital.

O complexo, inaugurado em novembro de 2021, reúne restaurantes, bares e outras opções de lazer. A estrutura foi restaurada para receber os visitantes.

Na sexta-feira (8), foi realizada uma cerimônia oficial para marcar a reabertura do Cais Embarcadero, localizado às margens do Guaíba, entre a Usina do Gasômetro e o Armazém A7 do Cais Mauá. O evento contou com a participação do governador Eduardo Leite, do prefeito Sebastião Melo e de outras autoridades.

“O Rio Grande está renascendo e se recuperando. Teremos não só a volta do Embarcadero, mas um Embarcadero melhor, mais qualificado, com novos investimentos e atrativos. O Rio Grande que vem pela frente é maior do que era antes devido à força, resiliência, coragem e força empreendedora de sua gente”, declarou Leite.

“Esse espaço tão apreciado pelos porto-alegrenses voltará a fazer parte das nossas vidas após superar os desafios e estragos causados pela enchente. Saudações ao governador Eduardo Leite e investidores pelo empenho”, disse Melo.

2024-11-09