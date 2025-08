Amilcar Macedo Um general para os gaúchos jamais esquecerem

Por Amilcar Macedo | 2 de agosto de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Em meio ao drama humano e à devastação provocada pela maior enchente da história do Rio Grande do Sul, em 2023, quando milhares perderam tudo — casas, móveis, memórias e, tragicamente, vidas — surgiu, entre tantos braços estendidos, uma presença que marcou profundamente o povo gaúcho: o general Hertz Pires do Nascimento.

À frente do Comando Militar do Sul, o general liderou com firmeza, empatia e competência uma verdadeira força de socorro em tempos de calamidade. Seu comando abrange os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas foi no solo gaúcho, machucado pelas águas, que sua atuação ganhou dimensão histórica.

Durante meses, tropas do Exército Brasileiro, sob sua liderança, estiveram na linha de frente das operações de resgate e assistência. Soldados enfrentaram correntezas, ergueram pontes, montaram hospitais de campanha, distribuíram alimentos, remédios e esperança. Não houve tarefa pequena ou missão impossível. O Exército esteve presente onde mais se precisava — e esse esforço teve um rosto, uma liderança: o do General Hertz.

Em tempos nos quais a confiança nas instituições públicas tantas vezes é colocada em xeque, ver a atuação eficiente, coordenada e profundamente humana das Forças Armadas, sob o comando de um general comprometido com o bem-estar da população, trouxe alento a uma sociedade ferida.

Mais que um chefe militar, Hertz revelou-se um servidor da Pátria, um homem de valores, guiado pelo dever, pela honra e por um profundo senso de solidariedade.

Agora, ao deixar o Comando Militar do Sul para seguir outros caminhos em sua carreira, leva consigo não apenas a admiração de seus pares, mas o respeito e a gratidão de um povo inteiro. Os gaúchos não esquecerão o nome de Hertz Pires do Nascimento. Ele estará para sempre ligado à imagem de soldados salvando vidas, de pontes erguidas sobre rios enfurecidos, de bandeiras que não se rendem mesmo diante da força bruta da natureza.

O povo do Rio Grande do Sul agradece, general. Sua missão aqui foi cumprida com bravura, dignidade e amor à Pátria. Que sua trajetória siga iluminada pelo mesmo espírito de liderança e humanidade que marcou sua passagem por este chão. Seu nome, general Hertz, está agora escrito na história — e no coração — dos gaúchos.

(Amilcar Fagundes Freitas Macedo, 1º Ten R/2 do EB, magistrado e ex-presidente do TJMRS)

