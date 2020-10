Geral Um grupo de cinco senadores vai acionar o Conselho de Ética da casa para investigar o colega Chico Rodrigues, que foi flagrado tentando esconder dinheiro na cueca

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Chico Rodrigues pediu dispensa da função de vice-líder do governo no Senado. (Foto: Divulgação)

Um grupo de cinco senadores decidiu acionar o Conselho de Ética do Senado para investigar Chico Rodrigues (DEM-RR), destituído no fim da manhã desta quinta-feira (15) do cargo de vice-líder do governo na Casa. Ele foi flagrado no dia anterior com dinheiro na cueca durante operação da PF (Polícia Federal). A representação será protocolada na próxima terça-feira (20). Em outra frente, o DEM avalia punir o senador.

A denúncia por quebra de decoro será assinada por Styvenson Valentim (Podemos-AC), Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Lasier Martins (Podemos-RS), integrantes do “Muda, Senado” e da ala defensora da Operação Lava-Jato no Congresso Nacional.

Em nota, o DEM informou que determinou uma apuração pelo departamento jurídico do partido para acompanhar os desdobramentos da investigação. “Estamos atentos a todos os detalhes da investigação e, havendo a comprovação da prática de atos ilícitos pelo parlamentar, a Executiva Nacional aplicará as sanções disciplinares previstas no Estatuto do partido”, diz a nota da legenda.

O estatuto do partido prevê afastamento ou até mesmo expulsão como medida disciplinar para casos como improbidade no cargo público dos filiados, atividade política contrária ao Estado de Direito, ao Regime Democrático e aos interesses partidários e falta de exação no cumprimento dos deveres públicos.

Na manhã desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro tentou se desvincular das acusações envolvendo o senador. “Alguns acham que toda a corrupção tem a ver com o governo. Não. Nós destinamos aí dezenas de bilhões para Estados e municípios, tem as emendas parlamentares também e, de vez em quando, não é muito raro, a pessoa faz uma malversação desse recurso. Agora, a CGU (Controladoria-Geral da União) está de olho, a nossa Polícia Federal está de olho e tomamos decisões”, afirmou o presidente, que já disse ter “quase uma relação estável” com Chico Rodrigues.

Chico Rodrigues pediu dispensa da função de vice-líder do governo no Senado. Edição extra do Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira (15) despacho de Bolsonaro solicitando ao Senado as providências necessárias para que o senador seja dispensado da função.

O senador publicou nota em suas redes sociais sobre o caso, na qual afirma que teve seu “lar invadido por apenas ter trabalhado como parlamentar, trazendo recursos para o combate à Covid-19 para a saúde do estado”.

Já o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quinta-feira (15) o afastamento, por 90 dias, do senador Chico Rodrigues. Barroso, relator da Petição (Pet) 9218, enviou o caso para deliberação do Senado, a quem cabe manter ou não o afastamento do parlamentar.

O senador Chico Rodrigues foi um dos alvos da operação da PF que investiga desvio de verbas públicas destinadas ao combate ao coronavírus no Estado de Roraima. Durante as buscas, ele foi flagrado tentando ocultar mais de 30 mil reais na cueca.

As contratações suspeitas de irregularidades, realizadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, envolveriam aproximadamente R$ 20 milhões que deveriam ser utilizados no combate à Covid-19, segundo a CGU (Controladoria Geral da União), que participou da operação junto com a PF. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo, da Agência Senado, do STF e da CGU.

