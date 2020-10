Geral “Apenas fiz meu trabalho de trazer recursos para combater o coronavírus”, diz senador de Roraima flagrado com dinheiro na cueca

15 de outubro de 2020

As contratações suspeitas de irregularidades envolveriam aproximadamente R$ 20 milhões que deveriam ser utilizados no combate à Covid-19. (Foto: PF)

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), que foi flagrado tentando ocultar mais de 30 mil reais na cueca durante uma operação da PF (Polícia Federal), afirmou que apenas fez seu trabalho de levar recursos para o seu Estado para o combate à Covid-19.

“Tenho um passado limpo e uma vida decente. Nunca me envolvi em escândalos de nenhum porte. Se houve processos contra minha pessoa no passado, foi provado na Justiça que sou inocente. Digo a quem me conhece que fiquem tranquilos. Confio na Justiça, vou provar que não tenho, nem tive nada a ver com qualquer ato ilícito. Não sou executivo, portanto, não sou ordenador de despesas, e como legislativo sigo fazendo minha parte trazendo recursos para que Roraima se desenvolva. Que a justiça seja feita e que se houver algum culpado que seja punido nos rigores de lei”, diz Chico Rodrigues em nota publicada nas redes sociais.

O senador afirmou que teve seu “lar invadido por apenas ter trabalhado como parlamentar, trazendo recursos para o combate à Covid-19 para a saúde do Estado”.

O senador Chico Rodrigues foi flagrado tentando ocultar os valores na cueca durante uma operação da PF, deflagrada na quarta-feira (14), que investiga desvio de verbas públicas destinadas ao combate ao coronavírus no Estado de Roraima.

As contratações suspeitas de irregularidades, realizadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, envolveriam aproximadamente R$ 20 milhões que deveriam ser utilizados no combate à Covid-19, segundo a CGU (Controladoria Geral da União), que participou da operação junto com a PF.

A CGU informou ter identificado “diversos indícios da prática de sobrepreço e superfaturamento nas contratações, realizadas pela Secretaria da Saúde de Roraima, para aquisição, dentre outros itens, de equipamentos de EPI e teste rápido para detecção do Covid-19. O inquérito policial apontou que os recursos eram direcionados, por meio de processos licitatórios fraudulentos, para empresas específicas, que então eram contratadas pela secretaria”.

“O Estado de Roraima já recebeu em 2020 cerca de R$ 171 milhões repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS). Desse valor, R$ 55 milhões são especificamente para combate à Covid-19. A má aplicação desses recursos, em um momento tão delicado como o atual, é extremamente prejudicial para a sociedade, já bastante afetada pelos efeitos da pandemia”, diz a CGU.

Chico Rodrigues (DEM-RR) pediu dispensa da função de vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. Edição extra do Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira (15) despacho do presidente Jair Bolsonaro solicitando ao Senado as providências necessárias para que o senador seja dispensado da função.

Já o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (15) o afastamento, por 90 dias, do senador Chico Rodrigues. Barroso, relator da Petição (Pet) 9218, enviou o caso para deliberação do Senado, a quem cabe manter ou não o afastamento do parlamentar. As informações são da PF, da Agência Senado, do STF e da CGU.

