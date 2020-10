Geral O Banco do Brasil deixará de oferecer serviços nas lotéricas em novembro

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Na prática, segundo o banco, para seus clientes não será mais possível fazer saques em dinheiro e verificação do saldo da conta. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O BB (Banco do Brasil) anunciou nesta quinta-feira (15) que encerrará as operações do banco nas lotéricas a partir do dia 18 de novembro. Na prática, segundo o banco, para seus clientes não será mais possível fazer saques em dinheiro e verificação do saldo da conta. Além disso, o pagamento de boletos só será possível se for feito em dinheiro.

Em nota, o BB informou que a parceria com a Caixa Econômica Federal para utilização das lotéricas e terminais de auto atendimento compartilhados será encerrada a partir de 18 de novembro.

Dessa forma, o BB diz que iniciou ação para ampliar sua rede de correspondentes (Rede Mais BB) nos municípios que atualmente contam exclusivamente com esses canais de atendimento.

O BB afirma ainda que a Rede Mais BB disponibiliza amplo portfólio de serviços para os clientes, tais como recebimento de boletos, saldos e extratos; convênios e tributos; depósitos; pagamento de benefícios do INSS, além dos saques de conta corrente e poupança.

Segundo interlocutores, a Caixa tentou refazer o contrato e reajustar o valor cobrado pelas operações, mas o BB considerou o aumento elevado e chegou à conclusão que não valeria a pena manter o acordo. Na avaliação do banco é mais vantajoso ampliar a rede de correspondentes (Rede Mais BB) nos municípios dependentes do uso compartilhado dos equipamentos com a Caixa.

Também teria pesado na avaliação as novidades que serão estabelecidas com o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, Pix, que passa a funcionar no dia 16 de novembro. A expectativa do Banco Central é que a partir do primeiro semestre de 2021, qualquer estabelecimento comercial possa oferecer a opção de saque aos correntistas. Com isso, o saque nas lotéricas perderá relevância, disse a fonte.

O acordo encerrado permite saques em espécie e pagamento de boletos a partir das retiradas nas lotéricas, além de consulta aos saldos das contas. Dessa forma, o BB remunerava à Caixa pelas operações e vice-versa. Ou seja, o fim da parceria é prejudicial aos clientes dos dois bancos.

Segundo fontes ligadas à Caixa, o objetivo da instituição ao renegociar o contrato com o BB era dar sustentabilidade à rede lotérica. Foi proposto um ajuste contratual que garantisse o equilíbrio econômico do contrato, mas o Banco do Brasil não aceitou, disse um técnico. Diante disso, a Caixa optou por rescindir a parceira, conforme é previsto no contrato. Os bancos não quiseram detalhar valores do contrato, bem como a proposta de reajuste da Caixa. Mas segundo técnicos do BB, o aumento era “muito expressivo”, na casa dos 150%.

Leia abaixo o comunicado do BB na íntegra:

“O Banco do Brasil S.A. (“BB”) comunica que a parceria com a Caixa Econômica Federal para utilização das lotéricas e TAA´s compartilhados será encerrada a partir de 18.11.2020.

“2. Além disso, o BB iniciou ação para ampliar sua rede de correspondentes (Rede Mais BB) nos municípios que atualmente contam exclusivamente com aqueles canais de atendimento.

“3. É importante ressaltar que a Rede Mais BB disponibiliza portifólio de serviços para os clientes do Banco do Brasil, tais como: recebimento de boletos, saldos e extratos; convênios e tributos; depósitos; pagamento de Benefícios do INSS, além dos saques de conta corrente e poupança.

“4. Fatos adicionais, julgados importantes, serão prontamente divulgados ao mercado”, diz a nota assinada por Daniel Alves Maria, Gerente Geral de Relações com Investidores e Sustentabilidade. As informações são do jornal O Globo e do BB.

