Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Homem agride mulher na cidade de Ilhéus, sul do estado. (Foto: Reprodução)

O homem filmado agredindo uma mulher com vários socos no rosto, em Ilhéus, sul da Bahia, já havia sido denunciado à polícia por extorquir e ameaçar a própria mãe.

O suspeito se apresentou à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) para prestar depoimento na tarde desta quinta-feira (15). Carlos Samuel Freitas Costa Filho divulgou carta em que se diz arrependido.

A mãe de Carlos Samuel registrou a queixa em 2017. Segundo a Deam, ele tem um longo histórico de agressão a ex-namoradas e mulheres da própria família, que resultaram em ao menos 11 boletins de ocorrência.

Segundo uma dessas queixas, registrada em 2015, ele agrediu e manteve uma ex-companheira em cárcere privado.

Carlos Samuel foi condenado por violência doméstica uma vez, por um crime denunciado em 2016. A delegacia não detalhou se a vítima desse crime é a mesma mulher do crime registrado em 2015.

Ele chegou a ser condenado a um ano e quatro meses de prisão, mas recorreu. A demora para o julgamento do recurso fez com que a situação prescrevesse.

Homem disse que está arrependido

Nesta quinta-feira (15), Carlos Samuel divulgou uma nota dizendo que o vídeo em que aparece dando ao menos 9 socos no rosto de uma mulher, no bairro Nelson Costa, foi gravado há quatro meses. A vítima ainda não esteve na delegacia para fazer a ocorrência, mas a polícia abriu registro para investigar o caso.

Na nota divulgada, o agressor diz que é “um jovem trabalhador” e que não tem “envolvimento com algum tipo de prática criminosa”. O texto também diz que ele está arrependido do que fez e que vai “sofrer as reprimendas judiciais conforme se prevê a lei”.

O suspeito disse que ele e a vítima mantinham uma “relação muito conturbada, eivada de inúmeros casos de ciúme doentio, diversas agressões físicas e morais”. Ele escreveu ainda que, no dia em que deu 9 socos no rosto da vítima estava bêbado, voltando de uma festa, e que as agressões aconteceram porque ele “perdeu a cabeça”.

Nove socos

O crime aconteceu no bairro Nelson Costa, zona sul de Ilhéus. Ainda não há informações sobre a data, mas o vídeo que mostra as agressões começou a circular nas redes sociais na quarta-feira (14).

As imagens mostram que, mesmo sabendo que estava sendo filmado, o agressor não se intimida e continua batendo na mulher.

O vídeo gravado por uma moradora mostra o agressor e a vítima perto de um carro, na frente de uma casa.

No vídeo, a vítima insinua que o suspeito já teria a agredido antes, e que ela estaria com a boca machucada. Ela pede várias vezes para o homem deixar o local.

“Me solte e vá embora. Você se acha que, porque você é amigo de polícia… Eu vou dar queixa de você. Aqui, minha boca está do jeito que está”, diz a mulher.

Também é possível ver que o homem fala com a mulher que estava gravando a agressão. Carlos Samuel dá a entender que a pessoa que filmava tinha dito que um homem ia descer da casa para contê-lo, e chama esse outro homem para briga.

“Cadê o homem que você disse que vai descer? Cadê ele? Manda ele descer que eu quero ver”, diz o suspeito.

O vídeo ainda mostra que a vítima pede para que esse segundo homem não desça e avisa que Carlos Samuel não estava armado. “Desça não, moço, ele não tem nada. É um ‘Zé Ruela’, não tem nada”.

Logo depois, ela volta a pedir que o agressor vá embora, mas não é atendida. Ele, então, a agride com uma sequência de 9 murros no rosto.

“Acabou. Desencosta de mim, pegue sua moto e vá embora. Vá embora, eu vou dar queixa de você”, pediu a vítima antes de ser agredida. As informações são do portal de notícias G1.

