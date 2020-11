Mundo Um jovem brasileiro é o principal suspeito de matar a mãe a facadas em Portugal

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Lucas Paulo foi preso por suspeita de matar a mãe a facadas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O jovem brasileiro Lucas Paulo, de 23 anos, é apontado como o principal suspeito de matar a mãe, Teresa Paulo, de 53 anos, a facadas na casa em que moravam em Seixal, nos arredores de Lisboa, em Portugal, na última segunda-feira, dia 2. A mulher foi encontrada morta pelo marido, o ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Alfredo Paulo, no chão da cozinha, já sem vida.

De acordo com o telejornal Fala Portugal, da TV Record Internacional, as brigas entre os familiares eram motivadas pelo desgosto da mãe ao ver o filho, adotado pelo ex-bispo da Universal, o dia todo em casa, sem trabalhar e nem estudar. O jovem foi localizado pela polícia durante a noite e, conforme as autoridades, ele não resistiu à prisão.

O laudo mostrou que Teresa tentou lutar pela vida, apresentando marcas de defensiva pelo corpo.

O ex-bispo da Universal — que é brasileiro, pai de Lucas e um dos críticos da igreja — teria ligado para a polícia na noite de segunda, após tentar entrar em contato com a mulher durante várias horas e não ter retorno. Quando Alfredo Paulo chegou em casa, onde o casal vivia com o filho, o homem se deparou com a mulher, já sem vida, e com diversos golpes de faca nas costas e no pescoço. A arma do crime teria sido uma faca de cozinha que foi encontrada próxima ao corpo da vítima.

Lucas Paulo não saiu da residência e foi preso no local pelas autoridades portuguesas. Ele permanecerá detido por 14 dias no Estabelecimento Prisional de Lisboa, tempo por causa da quarentena em razão da pandemia de coronavírus.

Depois deste período, o brasileiro será levado à cadeia de Montijo, onde aguardará ao julgamento. O rapaz possui nacionalidade brasileira e portuguesa, e, segundo o jornal Correio da Manhã, teria sido adotado pelo casal, no Brasil, quando eles ainda atuavam na Universal.

Live sobre o caso

Conhecido por suas fortes críticas à igreja, o ex-bispo agradeceu as mensagens de apoio e prometeu fazer uma live em breve para explicar o aconteceu. Ele fez uma postagem na última quarta-feira, dia 4, dois dias após a morte de Teresa. O casal estava junto há 32 anos.

“Gostaria de agradecer a todos que estão me ajudando neste momento tão difícil para mim. Em breve, eu farei uma live para falar sobre todo o ocorrido do falecimento da minha esposa”, disse ele no Facebook.

A Igreja Universal também se pronunciou e “lamenta o ocorrido, expressa seu pesar e pede orações à família”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo