A Dinamarca alerta sobre mutação de coronavírus que coloca todas as vacinas em risco

6 de novembro de 2020

A versão do vírus viria do vison e, por isso, o país planeja abater 17 milhões de animais da espécie. (Foto: Reprodução)

Na Dinamarca, pesquisadores encontraram uma mutação do coronavírus que é menos sensível aos anticorpos de pacientes que tiveram covid-19 e coloca todas as vacinas em desenvolvimento em risco. Em um relatório da agência de doenças infecciosas do país, especialistas afirmam que a variante mais preocupante do coronavírus foi encontrada em apenas 12 pessoas. A versão do vírus viria do vison e, por isso, o país planeja abater 17 milhões de animais da espécie para conter a propagação da mutação.

Desde de junho 214 pessoas foram diagnosticadas com mutações do coronavírus relacionadas ao vison. Foram encontradas quatro alterações diferentes na espícula de proteína spike, usada para o vírus se prender a células humanas e causar a infecção. Uma das mutações é a chamada “Cluster 5”, que é mais resistente aos anticorpos de pessoas que tiveram a covid-19 (Sars-CoV-2).

Entre as 12 pessoas infectadas com a variante mais perigosa do vírus, 11 delas eram da região da Jutlândia do Norte, no noroeste do país, e uma na Zelândia. “A melhor maneira de se livrar dessa variante é geralmente desacelerar a propagação da infecção”, segundo o relatório.

A agência dinamarquesa alerta que o vírus não é mais infeccioso do que a variante que causou a pandemia global de covid-19, mas ela pode prejudicar a eficácia das vacinas que estão em desenvolvimento no mundo.“Essa descoberta é preocupante, pois pode ter um impacto potencial no futuro efeito de uma futura vacina contra a covid-19 na infecção com esta e outras novas variantes do vison. Também pode representar um risco de comprometimento da imunidade após a infecção por covid-19”, de acordo com o relatório, que também alerta para o risco de reinfecções em razão das mutações. Remédio A farmacêutica sul-coreana Celltrion disse nesta sexta-feira (6) que pacientes tratados com seu remédio experimental de anticorpos contra covid-19 em um teste de estágio inicial pequeno mostraram uma melhora de ao menos 44% no tempo de recuperação. O resultado é auspicioso para a Celltrion, que planeja pedir uma aprovação condicional para o tratamento de anticorpos monoclonais batizado de CT-P59 para uso emergencial até o final do ano na Coreia do Sul. Em seu teste de estágio inicial global, que recrutou 18 pacientes com sintomas brandos de covid-19, 15 participantes que receberam o tratamento tiveram um tempo de recuperação médio cerca de 44% mais rápido do que o de três pessoas de um grupo de placebo. Até agora, nenhum paciente do estudo tratado com CT-P59 precisou ser hospitalizado ou receber outra terapia antiviral por causa da covid-19, e o tratamento foi bem tolerado, sem problemas de segurança clinicamente significativos, disse a empresa. A Celltrion, que planeja testes de estágio intermediário e avançado do remédio, disse no mês passado que recebeu aprovação regulatória para testes clínicos de estágio avançado na Coreia do Sul.Estes testes serão realizados em cerca de mil pacientes de coronavírus assintomáticos e naqueles que tiveram contato próximo com pacientes de covid-19 no país. O tratamento, que é o medicamento de anticorpos mais avançado em termos de pesquisa na Coreia do Sul, se dirige à superfície do coronavírus e foi concebido para impedi-lo de se atrelar às células humanas. Nenhum tratamento de anticorpos monoclonais foi aprovado contra a covid-19 até o momento.

