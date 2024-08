Brasil Um mês após lançamento, Voa Brasil vende 8 mil passagens por até R$ 200

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Nesta primeira fase do Voa Brasil, apenas aposentados do INSS podem participar do programa. Foto: Reprodução

Um mês após o lançamento do programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas a R$ 200 para aposentados do INSS, 8 mil passagens foram vendidas.

Os destinos mais procurados são as capitais nordestinas, como Natal (RN), Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e João Pessoa (PB). Os aeroportos de origem com maior demanda são Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, e o Galeão, no Rio de Janeiro.

“Este número de passagens vendidas cumpre o objetivo do programa que é incluir mais brasileiros na aviação, pessoas que não costumam utilizar o transporte aéreo. São 8 mil pessoas que estavam fora da aviação civil e, nesses primeiros 30 dias, entraram no mercado da aviação”, afirma o Secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca.

O Ministério de Portos e Aeroportos, agora, foca em fazer ajustes no programa para que mais passagens sejam vendidas.

Entre os ajustes estão a necessidade de rever restrições de quantidade fixadas inicialmente pelas companhias aéreas e dar mais visibilidade para trechos ociosos.

Voa Brasil

Nesta primeira fase do Voa Brasil, apenas aposentados do INSS podem participar do programa.

A estimativa é que cerca de 23 milhões de pessoas possam ser contempladas. No entanto, na leva inicial, somente 3 milhões de passagens foram disponibilizadas pelas empresas aéreas.

Estão aptos a realizar a compra pessoas que não viajaram de avião nos últimos 12 meses.

Não há limite de renda, ou seja, o aposentado que recebe o teto do INSS (R$ 7.786,02) também está contemplado

Por ano, cada aposentado tem direito a adquirir duas passagens, ou seja, o equivalente a dois trechos (ida ou volta). A venda dos bilhetes é feita por meio do site voabrasil.sistema.gov.br/login.

O programa é uma parceria do governo federal com as companhias aéreas, em que não são destinados recursos públicos. Desta forma, novos bilhetes podem ser acrescentados ao Voa Brasil ainda este ano, a depender da disponibilidade de companhias aéreas.

