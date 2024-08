Expointer Primeiro dia da Expointer em sábado com sol teve grande público

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Público foi recepcionado por atrações artísticas no primeiro dia de feira. Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Passava um pouco das 8h quando os portões da 47ª Expointer abriram-se ao público que já formava fila nesse sábado (24), em Esteio. Os secretários de Estado da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, e de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, a subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne-Lima, e o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, fizeram a abertura simbólica.

Dentro do parque, as pessoas foram recepcionadas com músicas alemãs da Bandinha Santa Cecília, de Bom Princípio, e com a apresentação de um grupo de dança folclórica gaúcha de Encruzilhada do Sul. Os primeiros que chegaram eram, em sua maioria, trabalhadores da Expointer, mas também teve gente que acordou cedo para prestigiar o evento, como o funcionário público Adair Bamberg, de Gravataí, que estava desde antes das 8h na fila. “Gosto de olhar as máquinas agrícolas e suas tecnologias”, afirmou.

O secretário Kuhn disse que abrir os portões da feira é abrir a porteira do Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo. “Os visitantes que aqui chegam terão grandes negócios para executar, terão divertimento, mas também conhecimento para levar para suas casas, suas empresas e suas propriedades rurais”, comentou.

Conforme ele, a Secretaria da Agricultura e os copromotores fizeram o seu melhor neste momento de reconstrução do Estado. “Todos que aqui chegarem vão sentir a melhoria, a reconstrução e a retomada de todos os negócios do Rio Grande do Sul”, destacou Kuhn.

Para a subsecretária do Parque, “muito mais do que recorde de números, a Expointer apresenta um recorde de superação, de conseguir dar a volta por cima depois de toda a tragédia que nosso Estado viveu”. Elizabeth disse que pessoas de perto e de longe apoiaram, ajudando para que a Expointer acontecesse. “Estamos muito felizes com esse momento”, celebrou.

A Expointer da Reconstrução e da Retomada, como está sendo chamada, estende-se até 1º de setembro, das 8h às 20h30.

Durante os nove dias de feira, mais de 500 eventos devem ocorrer como julgamentos, leilões, provas, palestras, apresentações, workshops, demonstrações sobre todo o universo do agro. O número de animais em exposição, um dos principais atrativos da Expointer, aumentou 12% em relação à última edição, chegando a 4.796 animais de argola e rústicos inscritos.

Um dos mais queridos dos visitantes, o tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar celebra seus 25 anos com 413 empreendimentos, um recorde de participação. O espaço é reconhecido pela grande variedade de embutidos, defumados, queijos e laticínios diversos, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, pescados, derivados da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, espumantes, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais. O Pavilhão da Agricultura Familiar fica aberto ao público em todos os dias da feira, das 8h às 20h.

Devido às enchentes e a interrupção do Trensurb entre Porto Alegre e Esteio, operações especiais são disponibilizadas durante a Expointer. O acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil poderá ser feito via ônibus ou trem. A Trensurb opera parcialmente, com trens saindo das estações Canoas e Mathias Velho a cada 14 minutos. A integração para quem sai da capital é feita por ônibus disponibilizados pela empresa, sem custo adicional para o usuário. Eles partem do terminal da Trensurb na avenida Júlio de Castilhos, próximo ao Pop Center. Também é possível embarcar na parada de ônibus da Estação Aeroporto.

Além disso, a Metroplan oferece um serviço especial de ônibus entre Porto Alegre e Esteio. As partidas da capital ocorrem em dois terminais: na Rodoviária de Porto Alegre e na Rua Cassiano Nascimento, esquina com a avenida Siqueira Campos. Na Expointer, o ponto de embarque e desembarque será no terminal de ônibus da rua Maurício Cardoso, próximo à passarela da Estação Esteio da Trensurb.

O serviço especial de ônibus funciona das 7h às 22h a partir deste sábado. Durante os dias do Festival Sou do Sul, de 24 a 26 de agosto, os horários são estendidos até as 2h. A tarifa do serviço será de R$ 15, com pagamento em dinheiro ou cartão de crédito.

