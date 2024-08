Expointer Programa de Educação Política para Cooperativas do Sistema Ocergs terá início durante a Expointer 2024

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

O programa aborda os principais temas de interesse para a formação de lideranças políticas. Foto: Divulgação O programa aborda os principais temas de interesse para a formação de lideranças políticas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Sistema Ocergs é presença confirmada na Expointer 2024, uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina, este ano ainda mais especial após as enchentes de maio que atingiram o Rio Grande do Sul. Um dos eventos lançados pel0 Ocergs é o Programa de Educação Política para Cooperativas, focado no crescimento de negócios, inclusive com a primeira aula a ser feita presencialmente na Expointer, dia 26 de agosto das 13h30 às 17h30, no Auditório da Casa do Cooperativismo.

“O Programa é essencial para o crescimento e o fortalecimento do negócio cooperativo. Ao desenvolvermos lideranças que compreendam as características do modelo de negócios, ganhamos ainda mais voz e mais espaço dentro dos debates políticos. O Educação Política para Cooperativas é uma grande iniciativa para desenvolver pessoas que mostrem a grandeza do cooperativismo gaúcho”, afirma o gerente de Relações Institucionais e Sindicais do Sistema Ocergs, Tarcísio Minetto.

Esta é a primeira edição do curso, que abordará os principais temas de interesse para a formação de lideranças políticas e que também faz parte das entregas do RSCOOP150, neste caso, dentro da esfera Representação Institucional e Relações Trabalhistas. O Programa terá duração de quatro meses, com sete encontros, sendo dois presenciais – o primeiro e o último – e cinco de forma online. Será um encontro em agosto, dois em setembro, dois em outubro e dois em novembro.

Lançado em 2022 pelo Sistema OCB, o Programa de Educação Política disponibiliza conteúdos em diversos formatos, como cartilhas, vídeos e cursos com uma ampla abordagem temática: do incentivo ao voto consciente, passando pela mobilização digital e boas práticas nas eleições, até a participação cidadã nas decisões políticas de comunidades.

Com o lançamento, o objetivo do Sistema Ocergs é fomentar a conscientização, o engajamento e a participação política do cooperativismo brasileiro e potencializar a sua representação político-institucional. A primeira edição contará com representantes dos sete ramos do coop, previamente indicados, por isso, a turma já está fechada.

Cronograma do primeiro encontro

* 13h30 – Abertura do Programa e Apresentação dos Participantes – Darci Hartmann, Presidente do Sistema Ocergs;

* 14h – Módulo 1: Introdução ao Cooperativismo Sistema Ocergs e o papel do representante político no cenário cooperativo – Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs, Gerson Laudermann, superintendente do Sistema Ocergs, Clara Maffia, gerente de Relações Institucionais OCB.

