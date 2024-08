Expointer Com espaço exclusivo na Expointer, CMPC busca impulsionar o setor florestal gaúcho

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Pelo segundo ano consecutivo, companhia está presente em um dos principais eventos do Brasil voltado ao agronegócio. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com objetivo de impulsionar o setor florestal no Rio Grande do Sul e apresentar aos produtores rurais os benefícios do programa RS+Renda, a CMPC está novamente presente na Expointer. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia conta com uma casa própria na feira, com 200 m² e que fica na Quadra M, próximo ao estacionamento do Portão 13, em frente ao Simers. O espaço receberá eventos institucionais e encontros de negócios, incluindo apresentação de oportunidades de parcerias no campo.

“Estarmos em um evento tão importante para o agronegócio brasileiro e gaúcho é fundamental para os objetivos da companhia. Queremos estar próximos dos produtores rurais e estabelecer importantes parcerias”, afirma Antonio Lacerda, diretor-geral da unidade de Guaíba da CMPC.

Durante a Expointer, será lançada a nova campanha do RS+Renda, programa de fomento florestal da CMPC que proporciona segurança e rentabilidade para quem deseja iniciar o cultivo de eucalipto. Destinado a pequenos, médios e grandes produtores rurais de diferentes regiões do Estado, o RS+Renda oferece inúmeras vantagens: rendimentos anuais, compra garantida da madeira, colheita no prazo acordado e recurso para implantação do eucalipto.

Os produtores que firmarem negócio com a CMPC contarão com mudas de alta qualidade genética, assistência técnica e parceria de longo prazo com a companhia. O parceiro que aderir ao RS+Renda também pode escolher a melhor forma de compor a sua remuneração, optando entre quatro indexadores (saca de soja, preço do boi, IPCA ou mercado).

“A agricultura é a principal vocação econômica do nosso Estado, e o plantio de eucalipto chega para somar. O RS+Renda é um investimento seguro, rentável e muito competitivo para os produtores rurais. Temos clones com alta qualidade genética, que se adaptam a qualquer tipo de clima e terreno, o que torna nossa produção mais resiliente. E a CMPC ainda oferece garantia de compra da madeira, rendimentos anuais e parceria de longo prazo”, completa Lacerda.

