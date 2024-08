Expointer Parque de Exposições Assis Brasil tem novos acessos para a 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Entre as principais mudanças está a abertura de um novo portão, o de número 14, para estacionamento de visitantes. Foto: Governo do Estado Entre as principais mudanças está a abertura de um novo portão, o de número 14, para estacionamento de visitantes. (Foto: Governo do Estado) Foto: Governo do Estado

O Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, está com novos acessos para a 47ª Expointer, que começou nesse sábado (24) e seguirá até 1º de setembro. Além disso, o fluxo em frente ao parque terá apenas mão única durante esse período, com sentido a capital gaúcha,

Entre as principais mudanças está a abertura de um novo portão, o de número 14, para estacionamento de visitantes, o que possibilitará três acessos para o Parque pela BR-448: na primeira rotatória, entrando na avenida Cezar Antônio Bettanin, para acesso ao portão 14; na segunda rotatória, para acesso preferencial de usuários da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) e do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), e também para o estacionamento do portão 15; e outro pela via de trás do parque para avenida Celina Kroeff, para os portões 5 a 10.

“Foi criada uma entrada alternativa, a partir de uma rotatória na avenida Bettanin, onde foi aberta uma rua interna, que liga o Portão 10 ao 14. Então, há duas entradas pela Bettanin. E todo o fluxo do estacionamento do Portão 15 agora vai poder acessar ou sair pelo Portão 14”, explica o diretor de Eventos do Parque, Carlos Eduardo Santana.

“Outra opção é ir reto, acessando pela rotatória do novo acesso ao Portão 14, pela rua traseira do parque até a avenida Celina Kroeff, acessando os portões laterais do parque, de 5 a 10”.

“Outra novidade é que o público que vem pela BR-448, pegando a avenida Bettanin, paralela ao parque, quando chegar na esquina da BR-116 só vai encontrar fluxo no sentido Porto Alegre”, destaca a subsecretária do Parque, Elizabeth Cirne-Lima.

Os visitantes que vierem pela BR-116, de Porto Alegre para o interior, também devem estar atentos às modificações de fluxo. “É preciso ir até Sapucaia ou fazer a volta por baixo do viaduto da prefeitura de Esteio”, informa Santana.

Outra alteração é para os veículos da imprensa, que nesta edição vão estacionar no Portão 4, junto das autoridades. O Portão 5 será exclusivo para expositores de animais. Santana também ressalta que as obras em frente ao parque devem parar durante o período da feira. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) se responsabilizou pela interrupção das intervenções na BR-116. Também serão retirados tapumes e andaimes para liberar o trânsito e facilitar o acesso ao parque.

Veja como acessar o Parque de Exposições Assis Brasil:

Via BR-448

* pela avenida Cezar Antônio Bettanin em duas rotatórias (portões 14 e 15);

* pelo novo acesso ao Portão 14, seguir pela via traseira do parque até a avenida Celina Kroeff (portões 5 a 10).

Via BR-116

* no sentido capital-interior: fazer o retorno no viaduto em Esteio ou em Sapucaia;

* no sentido interior-capital: dobrar à direita na avenida Celina Kroeff (portões 5 a 10) ou seguir reto para a frente do parque (portão 4 e 1).

