Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

O primeiro transplante foi em fevereiro deste ano. Foto: Reprodução O primeiro transplante foi em fevereiro deste ano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O apresentador Fausto Silva, de 74 anos, revelou durante entrevista que pode passar por um novo transplante de rim. Segundo Faustão, seria um novo tratamento, a ser realizado nos Estados Unidos, que reduziria a necessidade de passar por diálise duas vezes por semana.

“[A cirurgia é] com um médico curitibano em Miami [EUA]. Eu já fiz consulta com ele”, detalhou em conversa com César Filho para o programa SBT Brasil, exibido na sexta-feira (23).

Caso isso aconteça, seria o segundo transplante de rim de Faustão. O primeiro foi em fevereiro deste ano. Antes disso, o apresentador já havia feito um transplante de coração, em agosto do ano passado.

“Tem duas expectativas. Uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com esse médico curitibano em Miami. Ele tem um outro sistema, com doadores vivos”, afirmou. “[O médico brasileiro] quer implantar no SUS esse sistema dele, que é uma revolução, vai dar mais possibilidade”.

Ainda segundo Faustão, existem “uns dez doadores” da família com compatibilidade de tipo sanguíneo – o que possibilitaria o transplante. Na entrevista, Fausto Silva fez questão de ressaltar que a saúde está boa. “Hoje eu fiz duas horas de ginástica, depois de dois transplantes, eu precisava recuperar a parte física”, disse. “Se tornou meu mote de vida cuidar da ‘funilaria'”.

Em entrevista recente ao Fantástico, da TV Globo, Faustão desmentiu boatos de que estaria com a saúde frágil e hospitalizado. “Estou me sentindo muito melhor do que antes”.

Ele explicou que as idas frequentes ao hospital são para fazer diálise. “Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim”, disse.

O apresentador afirmou que ficou internado apenas nas duas vezes em que passou por cirurgia de transplante de órgãos: primeiro do coração (no ano passado) e depois do rim (em fevereiro deste ano). “Nunca fumei nada, nunca bebi, nem licor, nem cerveja, nada. Mas eu cai na ‘malha fina’ e tive que fazer transplante”, afirmou.

“Estou com um coração de um atleta de 35 anos. Agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria e do resto, da parte física”, brincou.

O ex-apresentador da Globo e da Band faz fisioterapia e ginástica para continuar cuidando da saúde. “Isso é fundamental”.

Ele disse também que não pretende voltar a trabalhar e que está levando uma vida mais tranquila. “(Vou) dar uma parada um pouco”, afirmou. “Tem muita gente competente na TV, cada um tem um estilo”, acrescentou, se referindo a outros apresentadores que comandam programas de auditório.

2024-08-24