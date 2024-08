Mundo Estado Islâmico reivindica ataque a faca que deixou 3 mortos na Alemanha

Um jovem de 15 anos, possivelmente ligado ao responsável pelo ataque, foi detido. Foto: Reprodução Um jovem de 15 anos, possivelmente ligado ao responsável pelo ataque, foi detido. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Estado Islâmico reivindicou, neste sábado (24), o ataque a faca que deixou três mortos e oito feridos durante um festival na cidade de Solingen, na Alemanha, na sexta-feira (23). Conforme Thorsten Fleiss, um porta-voz da polícia, o criminoso mirou a garganta das vítimas. Ele segue foragido. Um jovem de 15 anos, possivelmente ligado ao responsável pelo ataque, foi detido.

“A investigação e a busca por possíveis outros responsáveis, assim como a motivação do crime, estão a todo vapor”, afirmou a polícia.

As demais atrações do festival em Solingen previstas para o fim de semana foram canceladas. Em resposta ao ocorrido, o chanceler alemão Olaf Scholz escreveu no X que “o responsável precisa ser capturado rapidamente e punido com o máximo rigor da lei”.

A polícia isolou o local do ataque neste sábado, enquanto cidadãos colocaram velas e flores em homenagem às vítimas. “Estamos em choque e cheios de tristeza”, disse Tim-Oliver Kurzbach, prefeito de Solingen.

O músico alemão Topic contou que estava tocando em um palco próximo quando o incidente aconteceu. Ele foi informado do ocorrido, mas orientado a continuar para “evitar um ataque de pânico em massa”, segundo uma publicação no Instagram.

Posteriormente, Topic recebeu um pedido para que o show fosse encerrado e, já que o esfaqueador ainda estava foragido, se escondeu em uma loja enquanto helicópteros da polícia sobrevoavam a região em círculos.

Devido ao ataque, rodovias foram fechadas, e moradores receberam a orientação de permanecer em casa. O festival em que ataque aconteceu comemorava os 650 anos de Solingen. Cerca de 80 mil pessoas eram esperadas para o evento, que começou na sexta-feira e deveria ir até domingo (25).

A programação para o primeiro dia de evento previa desfile de estudantes, peças de teatro, apresentações musicais, além de tendas de gastronomia.

“Esta noite, todos nós em Solingen estamos em choque, consternação e profunda tristeza. Queríamos comemorar juntos o aniversário da nossa cidade, mas agora temos mortos e feridos a lamentar”, disse a prefeitura em comunicado.

Solingen fica próxima de Düsseldorf e Colônia, a cerca de 550 km de Berlim e próxima da fronteira da Alemanha com a Holanda.

