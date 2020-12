Rio Grande do Sul Um novo decreto estadual suspende temporariamente as festas de fim de ano e limita o horário do comércio

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Valida ao menos por duas semanas, medida tem por finalidade conter expansão da pandemia no Estado. (Foto: EBC)

Com o aumento do número de casos de coronavírus em todo o Rio Grande do Sul e a expectativa de maior movimentação de pessoas nesta época, um decreto estadual a ser publicado nas próximas horas determinará medidas emergenciais de enfrentamento à pandemia. As novas regras incluem suspensão de festas de fim de ano e limites ao horário de funcionamento do comércio.

O governador Eduardo Leite antecipou, nesta segunda-feira (30), que a nova ofensiva contra a Covid deve durar duas semanas. “Se for necessário, porém não está descartada a prorrogação do prazo ou mesmo a alteração dos protocolos”, alertou. Confira, a seguir, as determinações para os próximos dias.

– Impedimento à realização de festas e eventos fim de ano, seja por prefeituras ou no setor privado, incluindo condomínios residenciais;

– Suspensão do patrocínio ou apoio do setor público a esse tipo de realização;

– Limite máximo de dez pessoas (excluindo-se participantes com idade até 14 anos) em reuniões privadas, inclusive familiares;

– Apoio da BM (Brigada Militar) à fiscalização do cumprimento de protocolos sanitários;

– Disponibilização de canais específicos para denúncias de desrespeito às regras, por meio do telefone 150 e de formulário eletrônico.

Distanciamento controlado

As modificações também abrangem o sistema de distanciamento controlado, que tem por princípio a imposição de restrições às atividades sociais e econômicas conforme a situação epidemiológica de cada uma das 21 áreas gaúchas do modelo.

Vale lembrar que, pelo desenho da 30ª rodada (em vigor a partir desta terça-feira), 19 das 21 “Regiões-Covid” estão em bandeira vermelha, indicativa de alto risco para coronavírus.

Regiões com bandeira vermelha

Cidades localizadas em áreas com esse status epidemiológico devem seguir as seguintes diretrizes:

– Suspensão temporária do sistema de cogestão, que permite a adoção de regras mais brandas que as previstas na bandeira da região, por meio do compartilhamento administrativo do modelo com o governo do Estado;

– Manutenção das atividades do comércio sem restrição de dias, mas com limite de horário (até as 20h);

– O mesmo vale para restaurantes, lancherias e bares, mas com restrição de horário até 22h e apenas com clientes sentados, mediante distanciamento de 2 metros entre as mesas para grupos de até seis pessoas, sem música ao vivo;

– Permissão de funcionamento de atividades em locais abertos, com controle de acesso, vedado alimentação e bebidas (shows, espetáculos, drive-in, parques de aventura e zoológicos etc.);

– Impedimento a atividades em locais fechados, tais como teatros, cinemas e casas de shows;

– Autorização para permanência em locais abertos sem controle de público (ruas, praias, parques e praças etc.) condicionada à circulação ou prática de exercícios físicos.

– Em condomínios residenciais ou comerciais, devem ser fechadas áreas comuns como espreguiçadeiras, brinquedos, piscinas, saunas, quadras, salões de festa, churrasqueiras compartilhadas e demais locais para eventos sociais e de entretenimento;

– Academias só podem prestar atendimento individualizado ou, sob agendamento, para mais de uma pessoa coabitante, sempre com ventilação cruzada (janelas e portas abertas) e higienização constante.

– Proibição de festas de casamento, formatura e aniversários, dentre outros eventos sociais;

– Proibição do uso de áreas comuns em condomínios e clubes (brinquedos, salões de festas, piscinas, churrasqueiras compartilhadas, quadras etc.);

– Manutenção das atividades de ensino no modelo híbrido, respeitando-se os protocolos nas atividades presenciais;

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul