Colunistas Um plano de voo

Por Leandro Mazzini | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os tucanos batem asas para não baterem bicos mais. O partido saiu sangrando das eleições municipais deste ano. Além do fracasso de José Luiz Datena na maior vitrine do País, em São Paulo, o partido ficou em 8º lugar no ranking de legendas que mais elegeram prefeitos – foram 273 cidades conquistadas no 1º turno, porém o PSDB perderá o comando de outros 262 municípios em janeiro. O comando da legenda tem um plano de criar, por ora, uma frente com Cidadania, PRD, União e Solidariedade para debater eventual fusão e fugir, assim como os outros, da extinção pela cláusula de barreira. Enquanto isso, seu ex-maior expoente, Aécio Neves, transita quieto na Câmara como deputado federal, mas tem o sonho de voltar a governar Minas Gerais.

Quase eleito

O Tribunal de Justiça do Piauí emitiu uma certidão errada e permitiu que um condenado por estupro de vulnerável disputasse a eleição. Ele quase se elegeu vereador na pequena Sebastião Barros, mas ficou suplente. Falha descoberta, agora a Justiça eleitoral corre para consertar o erro. O cara de pau até comemorou os quase 150 votos que obteve.

Mudança no avião

Chegaram ao Senado as mensagens indicando os futuros embaixadores do Brasil na Geórgia e Suriname. Para a ex-República soviética foi indicado Carlos Ceglia, até pouco tempo atrás o embaixador do Brasil na Turquia. Para o vizinho sul-americano vai Felipe Santarosa, que deixará Dublin, na Irlanda.

Olha a ciumeira

O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara não foi convidado para a Cúpula Parlamentar do G20. O deputado Lucas Redecker (PSDB-RJ) vai assistir pela TV. O mesmo acontecerá com o presidente da comissão no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL). A Câmara e Senado co-organizam juntas o evento. Vá entender…

Fármaco$

Seis indústrias farmacêuticas nacionais já pegaram empréstimos no BNDES que somam R$ 2,1 bilhões. Os recursos serão investidos em pesquisa, desenvolvimento e produção de fármacos. “É a valorização da indústria e da inovação, que precisa continuar fortalecida, para que a população tenha acesso à saúde e medicamentos de qualidade”, diz Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo FarmaBrasil, que reúne 12 indústrias.

Moda Minas

Os três dias do Minas Trend resultaram num balanço que superou as expectativas de geração de negócios, com um saldo de R$ 27 milhões em transações. De acordo com o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, a 32ª edição consolidou o salão de moda como o maior da América Latina. Foram 3.670 visitantes e 144 marcas expositoras de segmentos como bolsas, calçados, vestuário, joias, bijuterias e moda infantil.

(@colunaesplanada)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/um-plano-de-voo/

Um plano de voo

2024-10-25