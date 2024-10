Cláudio Humberto Juízes afastados faturaram R$ 4,3 milhões este ano

Por Cláudio Humberto | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os rendimentos dos cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, afastados esta quinta (24) sob suspeita de venda de sentenças, passam dos R$ 4,3 milhões só este ano. A soma envolve salários oficiais, diárias e penduricalhos disponibilizados na transparência do próprio TJ-MS. Sérgio Fernandes Martins, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sideni Soncini Pimentel, Marcos José de Brito Rodrigues, os afastados, que mico, estão usando tornozeleira eletrônica.

CNJ deu aval

A grana foi turbinada por “gratificação de acúmulo de acervo retroativo”, jeitinho com aval do CNJ que rendeu até R$ 60 mil extras por mês.

R$ 134 mil mensais

Em março, o contracheque de Sérgio Fernandes, presidente afastado do TJMS, registra R$ 134,3 mil. Mais um plus de R$ 14,5 mil em diárias.

O ‘pobre’ é rico

Marcos José foi o menos abastado entre os colegas, “só” R$ 737,7 mil em nove meses. Sérgio Fernandes faturou mais: R$ 1.028.581,14.

RH ostentação

O mês de holerite mais mixuruca foi fevereiro, quando os cinco custaram ao pagador de impostos R$ 276,1 mil. Em agosto, a fatura foi R$ 692 mil.

Ausência de Marta na campanha virou ‘estratégia’

Após o candidato de extrema-esquerda Guilherme Boulos (Psol) prometer a vice Marta Suplicy presente “dia e noite” em sua campanha, ficou ainda mais óbvio o sumiço da ex-prefeita paulistana na corrida pela prefeitura de São Paulo. A ausência quase total da petista se percebe até nas redes oficiais de Boulos e do Psol, é como se não existisse. A própria Marta teve de explicar ter agenda “complementar” e que optou por fazer carreatas sozinha. De preferência sem Boulos, faltou dizer.

Outras questões

Segundo a assessoria de Marta, que voltou ao PT para disputar a eleição, problemas de saúde também limitaram sua participação.

Vice de longe

Ex-prefeita que se dizia “fiadora” de Boulos há apenas um mês, Marta não participou nem de 10% de eventos de campanha no primeiro turno.

Erro fundamental

O experiente presidente do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, avalia que a escolha de Marta “foi o primeiro erro do PT” na eleição em São Paulo.

O melhor, de novo

Sempre insultado por Lula e ignorantes em economia, Roberto Campos Neto foi eleito pela 3ª vez consecutiva o melhor presidente de banco central do mundo. Receberá a honraria da prestigiada Latin Finance.

Providencial

O suposto acidente livrou Lula de uma série de saias justas, como a viagem de avião, que lhe dá pânico, posar com o amigo ditador Maduro e encarar Putin, para quem passava pano até o discurso da ONU, quando finalmente criticou, mesmo levemente, a invasão da Ucrânia.

Lição de malandragem

Ao abandonar Boulos na reta final, evitando aparecer na foto da derrota, Lula fez lembrar a frase de Zeca do Pagodinho, para quem malandro não é só o que rouba: “malandro é o que sabe a hora de parar”.

Tristes recordes

O deputado estadual paulista Tenente Coimbra (PL) destaca os recordes de Lula neste governo: arrecadou R$1,9 trilhão em impostos criados por Fernando Haddad (Fazenda) e o rombo de R$7,2 bilhões das estatais.

Boquinha garantida

O governo de Sergipe, um dos cinco que aderiram ao “convênio” com a Caixa para tomar do cidadão a grana do novo DPVAT, garantiu uma boquinha comissionada para o neto de apenas 18 anos do presidente.

6 por meia dúzia

Com diversos estados sem vacinas contra Covid-19, o Ministério da Saúde resolveu divulgar nota negando “falta generalizada” do imunizante. Diz que é “desabastecimento momentâneo”. Ah bom…

Viagens e viagens

O governo Lula (PT) já torrou este ano mais de R$870 milhões apenas a título de “diárias” pagas a funcionários em viagens. O valor supera por pouco o orçamento de R$700 milhões pretendido para o AeroLula 2.

Photo finish

Segundo relatou Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, no podcast Diário do Poder, as disputas acirradas pelas prefeituras de Manaus (AM) e Fortaleza (CE) serão definidas somente no dia da eleição.

Pensando bem…

…“Lula lá”, exceto em São Paulo ao lado de Boulos.

PODER SEM PUDOR

O desabafo de Getúlio

A poucos dias de “deixar a vida para entrar na História”, Getúlio Vargas desabafou com o seu ministro da Viação, José Américo de Almeida: “Impossível governar este País. Os homens de verdadeiro espírito público vão escasseando cada vez mais…”. Zé Américo indagou: “⁠E o que o senhor acha dos homens de seu governo?” Getúlio não hesitou: “⁠A metade não é capaz de nada, e a outra metade é capaz de tudo…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/juizes-afastados-faturaram-r-43-milhoes-este-ano/

Juízes afastados faturaram R$ 4,3 milhões este ano

2024-10-25