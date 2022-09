Saúde Uma a cada oito pessoas se sente cansada o tempo todo; conheça seis motivos

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Há pessoas que se sentem cansadas independentemente da quantidade de horas dormidas. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa feita pela YouGov, empresa de pesquisa de mercado baseada na internet, apontou que uma em cada oito pessoas relata sentir-se cansada o tempo todo e uma em cada quatro se sente cansado a maior parte do tempo. O levantamento foi feito no início do ano no Reino Unido.

Dá para entender esse resultado ao perceber que cerca de um terço da população não dorme o mínimo de sete horas por noite e apenas um em cada cinco consegue alcançar as oito horas completas de sono. No entanto, há pessoas que se sentem cansadas independentemente da quantidade de horas dormidas por elas todas as noites.

A ciência aponta seis motivos que podem estar roubando a sua energia mesmo que você consiga dormir as oito horas recomendadas todas as noites.

Roncos

Os roncos são aqueles famosos e irritantes sons feitos por algumas pessoas ao dormir. Cerca de 10% dos roncadores sofrem de um problema chamado de apneia do sono. Essa condição ocorre quando as paredes da garganta de uma pessoa relaxam e se estreitam enquanto ela dorme, bloqueando suas vias aéreas – interrompendo a respiração por alguns segundos.

A apneia do sono impede que o corpo descanse adequadamente durante o sono profundo, colocando estresse extra em nossos órgãos. Durante um episódio, a falta de oxigênio aciona o cérebro do paciente para tirá-lo do sono profundo para que suas vias aéreas reabram.

A condição já foi associada à pressão alta, que por sua vez pode levar a derrames e ataques cardíacos. Um estudo recente com mais de 4 mil pacientes com apneia do sono mostrou que o problema pode aumentar o risco de câncer.

Tempo de cafeína

O café uma é das bebidas mais populares do mundo e faz muito sucesso entre os brasileiros. Justamente por dar uma energia extra por sua função estimulante, o líquido pode acabar roubando a qualidade das suas horas de sono.

Em um estudo realizado em 2013 por pesquisadores do Centro de Pesquisas de Distúrbios do Sono de Detroit, nos Estados Unidos, apontou que pessoas que consumiam café, chá ou bebidas energéticas seis horas antes de ir deitar dormiam uma hora a menos. O estudo foi feito em 16 “bons dorminhocos”, todos os quais dormiam de seis a oito horas por noite e normalmente adormeciam 30 minutos depois de irem para a cama.

A cafeína deixa você mais alerta, bloqueando os receptores promotores do sono em seu cérebro chamados receptores de adenosina. A alta concentração antes do sono pode afetar o relaxamento do corpo para o descanso e atrasar seu relógio biológico interno.

Desidratação

O seu corpo precisa de água para realizar todas as funções que ocorrem nele. Deixar o cérebro desidratado provoca um cansaço mental grande, além do risco de desencadear dor de cabeça.

Em um estudo de 2019 feito por pesquisadores da Universidade de Pequim analisou os efeitos da desidratação grave no poder e no humor do cérebro. Eles recrutaram 20 pessoas que ficaram sem beber água por 36 horas.

Ao observar o humor dos participantes antes e depois da privação de água, os cientistas da descobriram que pessoas desidratadas se sentiam duas vezes mais cansadas do que o grupo controle que ingeriu o líquido normalmente.

Diabetes

Baixa energia constante pode ser um dos sintomas da diabetes. A condição acontece quando seu corpo se torna insensível ao hormônio insulina, responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue.

Como a glicose que está correndo nos vasos sanguíneos não vai para as células de forma adequada, o corpo envia sinais de falta de energia para realizar as funções e atividades do dia a dia.

Além disso, a diabetes interfere na qualidade do sono, diminuindo o potencial regenerador que o descanso a noite traz.

Falta de ferro

Não comer carne vermelha suficiente, vegetais verde-escuros ou leguminosas pode ser a causa de sua sonolência. Esses alimentos são todos ricos em ferro, um componente importante da hemoglobina, um tipo de proteína nos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio dos pulmões para todas as partes do corpo.

Dezenas de estudos mostraram que ter deficiência do mineral pode levar à anemia, condição que causa cansaço, falta de ar e batimentos cardíacos irregulares.

Uma revisão científica feita por pesquisadores da Universidade de Manitoba, no Canadá, analisou dados de 18 ensaios clínicos e descobriram que tomar comprimidos de ferro reduziu significativamente os níveis de fadiga em pessoas não anêmicas. Eles sugeriram que tomar suplementos de ferro e comer alimentos ricos em ferro devem ser recomendados para qualquer pessoa que esteja se sentindo cansada.

Comprimidos de ferro não devem ser tomados sem orientação médica.

Hipotireoidismo

Um outro motivo de cansaço são os baixos níveis do hormônio T4 (tiroxina). Ele afeta o metabolismo do corpo inteiro e a sua falta deixa o cérebro mais lento, e consequentemente o corpo fica com a sensação de maior cansaço.

A baixa concentração de T4 também diminui o humor, porque o hormônio também regula seu processamento emocional.

O tratamento para o hipotireoidismo é medicamentoso e deve ser orientado por um endocrinologista. As informações são do jornal O Globo.

