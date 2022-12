Brasil Uma em cada 5 mulheres teme ser vítima de violência sexual

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

No geral, os brasileiros atribuíram maior risco de serem vítimas de crimes relacionados ao patrimônio, como ser assaltado ou roubado com violência na rua Foto: Gregori Berto/Palacio Piratini De acordo com a pesquisa, o medo também faz com que mais mulheres do que homens mudem suas rotinas para tentar evitar a violência. (Foto: Gregori Berto/Palacio Piratini) Foto: Gregori Berto/Palacio Piratini

Uma em cada 5 mulheres (20,2%) afirma que tem muita chance ou chance média de ser vítima de agressão sexual, indica o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do quarto trimestre de 2021.

O levantamento inédito, feito com pessoas de 15 anos ou mais de idade, aponta também que o percentual de homens que avaliam ter esse nível de risco é bem menor: 5,7%. Os dados fazem parte de uma pesquisa mais ampla que avaliou a sensação de segurança dos brasileiros no final do último ano.

Segurança

Dentro de casa, por exemplo, 90,5% deles se sentem seguros, contra 88,6% delas. E quando o espaço é expandido para a cidade onde vivem, a proporção cai tanto para eles quanto para elas, mas a diferença entre os dois lados sobe para 6,4 pontos percentuais. E enquanto um a cada quatro homens não se sente seguro de andar sozinho pelas ruas, o mesmo receio é vivenciado por uma a cada três mulheres.

De acordo com a pesquisa, o medo também faz com que mais mulheres do que homens mudem suas rotinas para tentar evitar a violência. Mais da metade delas evita conversar com desconhecidos ou usar o celular em público, transitar por locais com pouca circulação de pessoas, e ir a caixas eletrônicos de noite. Além disso, 63,6% tentam não sair nem chegar em casa muito tarde, 14,2 pontos percentuais a mais do que o número de homens que têm a mesma cautela.

Patrimônio

No geral, os brasileiros atribuíram maior risco de serem vítimas de crimes relacionados ao patrimônio, como ser assaltado ou roubado com violência na rua (40%), ser assaltado no transporte coletivo (38,1%), ter seu carro, moto ou bicicleta roubado (37,2%) e ter seu domicílio roubado ou furtado (29,5%).

Outros temores aparecem em um patamar mais baixo no levantamento. O percentual dos que avalia com muita chance ou média chance de serem vítima de agressão física é 18,1%; o de estar no meio de um tiroteio 16,4%, mesmo percentual do de ser vítima de uma bala perdida.

Confundido com bandido

O instituto também aponta que há diferenças na percepção de vitimização entre brancos e pretos e pardos em alguns casos. A maior disparidade é em ser confundido como bandido pela polícia: 6,8% entre os brancos e 12,5% entre pretos e pardos. A diferença também aparece em outros recortes.

Considerando a população em geral, mais da metade dos brasileiros se sentem inseguros de andar sozinhos à noite nas ruas, uma proporção que chega a 60,4% na Região Norte, e cai para 38,1% no Sul.

