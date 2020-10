Uma deputada escocesa foi suspensa de seu partido e agora enfrenta pressão para renunciar ao cargo depois de ter viajado de trem de Glasgow, na Escócia, a Londres, na Inglaterra, para uma sessão no Parlamento britânico com sintomas de covid-19 – e voltado para casa também em transporte público após receber o diagnóstico positivo da doença.

Margaret Ferrier, que representa o Condado de Rutherglen e Hamilton West pelo SNP (Partido Nacional Escocês), teve “sintomas leves” do coronavírus no dia 26 de setembro e fez um teste. Mesmo assim, decidiu viajar de trem para uma sessão no Parlamento na última segunda-feira (28), antes de receber seu resultado, porque estava “se sentindo muito melhor”.

Ela falou por quatro minutos na Câmara dos Comuns durante um debate sobre o coronavírus – chegando a tuitar um vídeo de seu discurso – mas foi informada na noite daquele dia que ela tinha testado positivo para o vírus.

Apesar disso, Ferrier pegou um trem de volta para a Escócia no dia seguinte. Os representantes do seu partido só souberam do diagnóstico na quarta-feira (30).

Ela teria dito inicialmente que iria para casa porque um membro de sua família não estava bem.