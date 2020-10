No entanto, fontes da Casa Branca disseram a veículos de imprensa dos EUA que Trump também apresentou febre e falta de ar. As informações sobre esses sintomas, porém, não foram confirmadas pelo governo americano.

De acordo com o governo, Trump trabalhará de dentro da suíte presidencial do hospital. A unidade, diz a Casa Branca, tem estrutura para que o presidente despache do quarto.