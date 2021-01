Alice explica que os dados são autodeclarados e estanques, refletindo o quadro do momento da resposta, mas algumas instituições responderam mais de uma vez, de modo que apenas a última resposta foi considerada. As informações foram repassadas para órgãos de vigilância sanitária estaduais “para conhecimento e providências, se fosse o caso”.

“Na realidade, chama a atenção para a necessidade do reforço das medidas de prevenção e controle de infecções causadas pelo novo coronavírus, bem como, a adequação de recursos físicos, materiais e humanos para o cuidado com qualidade ao idoso institucionalizado. Como dito, para a vigilância sanitária, a pesquisa auxilia na reflexão sobre as normas vigentes para ILPI.”

O relatório da pesquisa destaca que o País não tem um cadastro com o número de instituições existentes no Brasil e que Acre, Amapá, Amazonas e Roraima não enviaram formulários. No caso do número de óbitos nas entidades (704), a agência informa, também no documento, que ele pode ser maior. “Este número pode ser superior ao apontado em virtude do formulário ter estado três meses disponível e ter sido preenchido uma única vez por cada ILPI.”