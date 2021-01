O objetivo da Declaração de Saúde do Viajante é conhecer a situação de saúde do passageiro antes do embarque. No documento, o viajante também assinala que concorda em respeitar as medidas sanitárias enquanto estiver no País.

5) Crianças também precisam apresentar o resultado do RT-PCR?

Segundo a Anvisa, “crianças com idade entre 2 e 12 anos estão dispensadas do teste desde que seus acompanhantes cumpram todas as exigências”. Caso estejam viajando desacompanhadas, o resultado do teste é obrigatório. Apenas crianças menores de 2 anos estão dispensadas do teste.

6) É necessário cumprir quarentena ao chegar ao Brasil?

A Portaria n° 630 não prevê necessidade de quarentena ou isolamento dos passageiros, mas a situação muda no caso de passageiros vindos do Reino Unido. De acordo com a Anvisa, estrangeiros que estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias não estão autorizados a entrar no Brasil. No caso de brasileiros, eles podem entrar, mas têm a obrigatoriedade de fazer quarentena por 14 dias.

7) Quais são as punições para quem descumprir as regras?

O infrator terá responsabilização civil, administrativa e penal, e, no caso de estrangeiros, repatriação ou deportação imediata e inabilitação de pedido de refúgio, segundo a Portaria n° 630.