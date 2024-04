Notas Brasil Uma em dez famílias enfrenta insegurança alimentar moderada ou grave

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

A insegurança alimentar moderada ou grave atingia 7,4 milhões de famílias brasileiras (ou 9,4% do total) no último trimestre de 2023. Os dados são da Pnad Contínua, divulgada pelo IBGE. Esses mais de 7 milhões de lares que convivem com a redução na quantidade de alimentos consumidos ou com a ruptura em seus padrões de alimentação abrigam 20,6 milhões de pessoas.

2024-04-25