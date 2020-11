Rio Grande do Sul Uma explosão em depósito de gás matou uma pessoa e feriu outras duas em Pelotas

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Causas do incidente serão investigadas pelo IGP. (Foto: Divulgação/BM)

Ao menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas por uma explosão em depósito de combustível de uma unidade da empresa Liquigás na avenida Fernando Osório (bairro Três Vendas), na cidade gaúcha de Pelotas (Região Sul do Estado), na tarde desta terça-feira (17). As informações da BM (Brigada Militar) foram confirmadas pela própria companhia.

Dezenas de botijões de gás-de-cozinha e outros itens ficaram espalhados pelo terreno. O incidente, cujas causas estão sendo investigadas pelo IGP (Instituto-Geral de Perícias) da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, também fez com que casas e prédios localizados nas imediações tivessem vidros e telhas danificados. Relatos de moradores da cidade garantiram que um estrondo foi ouvido a quilômetros de distância.

Informações preliminares do Comando do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, indicam que a explosão provocou um deslocamento de ar que acabou derrubando uma plataforma de concreto, que por sua vez atingiu em cheio os três homens. “A plataforma ficava em um ponto mais elevado e acertou essas pessoas”, detalhou um representante da unidade.

No que se refere aos sobreviventes, não houve princípio de incêndio, o que explica o fato de os feridos não terem sofrido queimaduras, apesar do grande volume de gás combustível no local. Eles foram atendidos no Pronto-Socorro Municipal e a situação de saúde de ambos não foi atualizada nas horas seguintes. Um deles estaria com uma fratura exposta.

Até o final da noite, as identidades das vítimas não haviam sido confirmadas. Tudo o que se sabe até agora, ao menos oficialmente, é que o trio era composto por empregados da Liquigás e que o indivíduo morto pela explosão tinha 24 anos – o pai dele esteve no local e precisou de atendimento, após sofrer abalo emocional.

Relatos de testemunhas apontam, no entanto, que o idoso, Ledemar Neutzling, teria identificado o filho morto no incidente, Aloir Neutzling, estava sob contrato temporário, era casado e sem filhos.

Comunicado

Horas após a explosão, a Liquigás emitiu a seguinte nota sobre o caso:

A Liquigás lamenta informar que no final do dia de hoje, 17/11/2020, ocorreu um acidente no centro de envase, armazenamento e distribuição de GLP localizado na cidade de Pelotas (RS). Infelizmente, um dos empregados faleceu e outros 3 estão recebendo os atendimentos médicos necessários. A companhia prestará todo o apoio aos familiares. As causas do acidente serão investigadas”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul