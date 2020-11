Porto Alegre Uma exposição inédita marca a reabertura da Pinacoteca Aldo Locatelli, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Pintor Wilson Tibério (1916-2005) é o destaque da mostra. (Foto: Divulgação/PMPA)

Com inauguração confirmada para esta sexta-feira (20), a exposição inédita “Arte + Biografia – Tibério no Plural” marca a retomada das atividades presenciais da Pinacoteca Aldo Locatelli, localizada no edifício-sede da prefeitura de Porto Alegre, no Centro Histórico. A mostra deve prosseguir até a última semana de fevereiro, de segunda a sexta-feira (13h30min às 17h).

Também será possível conferir a novidade na rede social Facebook, acessando a página da Coordenação de Artes Plásticas (CAP) da Secretaria Municipal da Cultura (SMC).

O destaque da exposição é o pintor negro Wilson Tibério (1916-2005), que desenvolveu uma trajetória no Rio de Janeiro, Paris (França) e países africanos. “Essa escolha decorreu da pouca presença de trabalhos de Wilson Tibério em Porto Alegre”, explica a SMC:

“Até o momento, foram localizados somente um autorretrato na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, uma cena de interior na Pinacoteca Aldo Locatelli e uma aquarela em coleção particular”.

Tibério faz parte de um perfil recorrente no universo da cultura: o de nomes que permanecem completamente desconhecidos do grande público, mesmo sendo fundamental para compreensão da história da arte moderna.

Biografia

Filho de um ferreiro e uma costureira, Wilson Tibério nasceu em Porto Alegre em 1916 e morreu em Paris em 2005. Durante a juventude frequentou a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e deixou o País no começo da década de 1940, como bolsista do governo francês.

A sua carreira foi repleta de lances extraordinários, como viagens a países da África e que tiveram como desfecho expulsões motivadas por questões políticas como o engajamento a movimentos anticoloniais da década de 1960.

Sempre preocupado com questões sociais e tomado pela ânsia em registrar a cultura e a identidade negra, viveu profissionalmente como pintor e escultor, expondo em mostras como as realizadas nas galerias Henri Tronchet em 1951 (juntamente com o espanhol Pablo Picasso) e Cecile B. em 1998-1999.

(Marcello Campos)

