À equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher confessou ter matado a criança e disse que abandonou o corpo em uma região de matagal que fica próxima do local. A criança foi encontrada sem vida pelos policiais.

O delegado Nasser Salmen disse que a criança tinha sinais de asfixia. “Isso vai ser determinante com o laudo do Instituto Médico-Legal (IML). É isso que nós temos previamente com relação ao homicídio.”