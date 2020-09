Brasil A polícia detectou um golpe em seguro de carros ao constatar colisões na mesma curva

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Suspeitos provocavam batidas propositais na coluna dos veículos para obter a classificação de "perda total". (Foto: Reprodução de vídeo)

Uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou que uma única curva do trecho 8 do Polo JK, em Santa Maria, foi o local de pelo menos duas batidas de carro intencionais por criminosos que praticavam o golpe do seguro. A quadrilha foi desarticulada na última terça-feira (29), quando dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dos suspeitos. Agora, o inquérito irá analisar outros dez acidentes de trânsito também supostamente forjados que envolvem veículos importados.

De acordo com o delegado Fernando Cocito, responsável pela Operação Total Loss (perda total, em inglês), duas das cinco batidas investigadas terem ocorrido no mesmo ponto foi um indício que levou a Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF), da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), a iniciar as investigações.

“As forjas dessa primeira investigação foram feitas entre 2019 e 2020. Os integrantes da quadrilha fazem rodízio de participação no crime. Um dia um deles é o condutor, aí na outra vez é o segurado, o terceiro envolvido e assim vão despistando tanto a polícia quanto a seguradora”, explicou Cocito.

O delegado conta que o grupo comprava carros com preço abaixo do normal no mercado, geralmente com alta rodagem quilométrica ou já acidentados. Um dos veículos, um Honda Civic preto, passou por um alagamento na Asa-Sul e foi parar na mão da quadrilha. Outros dois veículos pertenceram a uma usina de álcool e tinham o interior detonado, além de mais de 100 mil quilômetros de rodagem.

Os carros então eram levados a oficinas dos integrantes da quadrilha, onde eram realizados os consertos e, assim, era possível aprovar seguros novos em vistoria das empresas. Após o contrato, os suspeitos provocavam uma colisão proposital na coluna dos veículos, gerando um dano na estrutura que causa a perda total do carro.

Os suspeitos faziam toda a ocorrência na Delegacia Digital, o que impedia que policiais tivessem contato pessoal com eles. Com o boletim online, eles acionavam o seguro, que pagava o conserto com base na tabela FIPE – valor superior ao gasto na compra dos automóveis.

“A seguradora é mais rigorosa quanto a pagamentos de veículos que já foram sinistrados ou são com procedência de sucata”, afirma o delegado. Durante a investigação, houve a quebra de sigilo telefônico dos suspeitos e diversas conversas em que integrantes da quadrilha combinavam a compra de carros novos foram flagradas. Além de carros, foram apreendidos R$ 10 mil em espécie.

