Também se tornaram réus, pelos mesmos crimes: Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio-RJ; Marcia Carina Castelo Branco Zampiron, advogada; Luiza Nagib Eluf, advogada e Marcelo Cazzo, empresário.

A denúncia mira um suposto esquema de tráfico de influência envolvendo grandes escritórios de advocacia e encontrou movimentações suspeitas nas contas do escritório de Wassef, que teriam sido desviados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ).

Em nota, Wassef disse que “estão criminalizando a advocacia no Brasil”, que não recebeu recursos da Fecomércio e que foi contratado por um escritório renomado e prestou os serviços