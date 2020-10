Brasil Lula apresenta mais um recurso ao Supremo no caso do triplex do Guarujá

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

O ex-presidente deposita todas as suas fichas no julgamento da suspeição de Sérgio Moro. (Foto: Reprodução de vídeo)

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que solicita a suspensão do julgamento do caso do triplex do Guarujá (SP). Os advogados pedem que o caso, que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ), fique paralisado até que o Supremo julgue a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores força-tarefa da Operação Lava-Jato de Curitiba.

A defesa de Lula alega que é preciso aguardar o julgamento desses casos porque, se houver uma decisão favorável ao petista em qualquer um deles, o processo do triplex voltará à fase inicial, tornando, portanto, a análise no STJ sem efeito.

Na peça, os advogados destacam que fizeram outros pedidos ao STJ na mesma linha, afirmando que não fazia sentido a Corte dispor de tempo e recursos em um julgamento que pode ser anulado. O relator, Felix Fischer, negou o pedido e disse que não era necessário esperar o julgamento das suspeições. A defesa de Lula solicitou que Quinta Turma apreciasse o tema, mas Fischer negou submetê-lo ao colegiado.

A defesa de Lula diz que o relator não observou o devido processo legal e desrespeitou o regimento interno da corte, pedindo assim que a solicitação fosse analisada pelo Supremo.

O processo sobre a suspeição de Moro está parado desde 2018, quando o ministro do STF Gilmar Mendes pediu vista. A defesa de Lula afirma que o caso pode ser retomado a qualquer momento, mas Gilmar tem indicado que só pretende liberar a ação quando as sessões presenciais do tribunal voltarem, o que deve acontecer em 2021. O pedido de suspeição da força-tarefa de Curitiba ainda não começou a ser analisado pelo STF.

Herança

É falso que a Justiça tenha autorizado a partilha de R$ 146 milhões em bens da ex-primeira-dama Marisa Letícia. O boato divulga uma cifra 100 vezes maior do que a verdadeira. O valor correto do patrimônio que foi homologado para herança, em 26 de junho deste ano, é de R$ 1,46 milhão. O inventário total de Marisa é de R$ 12,3 milhões e pode ser verificado no site do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Entre os bens que serão compartilhados, que são apenas parte do inventário de Marisa, estão um veículo Ford Ranger (avaliado em R$ 104 mil), um Ômega (avaliado em R$ 57 mil) e valores em contas bancárias e aplicações. Os herdeiros são seus quatro filhos — Marcos Cláudio Lula da Silva, Fábio Luís Lula da Silva, Luís Cláudio e Sandro Luís, conforme documento obtido pelo portal Conjur.

Marisa Letícia morreu aos 66 anos, em fevereiro de 2017. Era casada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde 1973. Em agosto de 2018, uma verificação feita em parceria com o Projeto Comprova desmentiu uma peça que atribuía somente a Marisa Letícia o patrimônio inteiro do casal Lula da Silva. Em fevereiro deste ano, outra checagem desbancou um boato que falseava o patrimônio de Marisa Letícia.

