Uma mulher morre em acidente na BR 290, em Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

O caminhão, com placas de Santa Catarina, transitava no sentido litoral, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo. Foto: Divulgação/PRF O caminhão, com placas de Santa Catarina, transitava no sentido litoral, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na BR 290, km 26, em Santo Antônio da Patrulha, por volta das 12h50 desta quarta-feira (15) ocorreu um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel. A passageira do carro morreu no local, enquanto o condutor foi conduzido ao hospital. O motorista do caminhão foi socorrido com lesões leves. Houve bloqueio parcial de trânsito.

O caminhão, com placas de Santa Catarina (Cordilheira Alta), que transitava no sentido litoral, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo.

O motorista do caminhão tem 29 anos e era de Venâncio Aires. Já o motorista do carro, um Palio Weekend de Porto Alegre, tem 46 anos e é da Capital. A passageira, que será identificada pelo IGP (Instituto Geral de Perícias), é de Porto Alegre.

