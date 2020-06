Rio Grande do Sul Uma nuvem de gafanhotos que chegou à Argentina se aproxima do Oeste gaúcho, deixando em alerta as autoridades agropecuárias

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Embora não ataque dirretamente o homem, inseto é conhecido por sua voracidade. (Foto: EBC)

Como se já não bastassem as preocupações geradas pela pandemia de coronavírus, um novo problema ameaça o Rio Grande do Sul: a aproximação de uma nuvem de gafanhotos que invadiu a Argentina e já deixa as autoridades agropecuárias em alerta. Um mapa divulgado nesta terça-feira (23) pelo Senasa (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Alimentar) do país vizinho inclui o Estado entre as áreas em perigo já para esta semana.

Com risco de atingir o Oeste gaúcho e também Santa Catarina, a praga cruzou o Paraguai, onde destruiu lavouras de milho, e chegou à Argentina na semana passada, causando danos principalmente nas províncias de Santa Fé, Formosa e Chaco. De acordo com especialistas, os fortes ventos ajudam a impulsionar o deslocamento dos insetos.

As nuvens de gafanhotos costumam acontecer quando o número de membros da população do inseto aumentam de forma exagerada, ao mesmo tempo em que falta comida na região, fazendo com que o animal sobrevoe extensos territórios, em busca de alimentos.

Os dados dessa voracidade são agravados por uma presença massiva: aproximadamente 1 quilômetro quadrado de área pode abrigar até 40 milhões de insetos. Uma “nuvem” dessa dimensão é capaz de consumir em apenas um dia uma área de cultivo suficiente para abastecer cerca de 350 mil pessoas.

Apesar dos danos às plantações, os gafanhotos não atacam ou oferecem riscos aos seres humanos e às propriedades em si – exceto, é claro, no que se refere aos prejuízos. Caso algum produtor identifique a presença desses insetos em grande quantidade, a orientação é informar a inspetoria de defesa agropecuária da sua localidade.

Monitoramento

O governo do Estado, por meio da Seapedr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), bem como o Ministério da Agricultura, garantem que estão monitorando o avanço da nuvem.

“Estamos atentos a todo o movimento e discutindo ações para preparar o Estado caso haja avanço da nuvem de gafanhotos. O risco existe e não podemos ignorar”, afirmou o secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho.

“É uma distância relativamente próxima. Se essa nuvem persistir e as condições meteorológicas forem favoráveis ao ingresso da praga no Estado, pode afetar algumas culturas e pastagens”, ressaltou o fiscal agropecuário Ricardo Felicetti, chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria.

(Marcello Campos)

