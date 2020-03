Notícias Uma parceria entre o governo gaúcho e a UFRGS deve aumentar o número de testes diários de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Iniciativa contará com profissionais do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. (Foto: Divulgação/SES)

O Lacen (Laboratório Central do Estado) contará com a parceria da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) para a realização de testes de diagnóstico de coronavírus. Por meio dessa medida, serão feitos de 400 a 500 exames por dia, já a partir das próximas semanas, projeta o governo gaúcho.

De acordo com informações do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da UFRGS, o foco principal da iniciativa é a realização do teste em profissionais de saúde envolvidos na linha de frente do atendimento, a fim de conter a disseminação da doença entre as equipes médicas.

“O instituto apresenta a capacidade técnico-científica necessária para o diagnóstico, recursos humanos e equipamentos de pesquisa”, ressalta o Executivo estadual. “Em um futuro próximo, com a aquisição de um novo equipamento, o instituto poderá realizar até 1,8 mil testes por dia.”

A preparação para os trabalhos começarem está em curso, com a alocação de equipamentos e a organização de salas para o serviço. Na semana que vem, os voluntários – já definidos – começam a capacitação para atuar assim que os kits de teste chegarem à UFRGS.

Esse trabalho será integralmente realizado nas dependências do instituto, desde o recebimento de amostras até a obtenção do resultado, usando os kits fornecidos pelo Lacen.

Voluntariado para ações de enfrentamento

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) abriu um canal para cadastro de voluntários em atividades de enfrentamento à pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul. As inscrições já podem ser feitas mediante o preenchimento de formulário no site oficial www.saude.rs.gov.br.

São oferecidas oportunidades a profissionais da saúde e de outras categorias. Eles atuarão por meio de um sistema regido pela Lei Federal Nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

A iniciativa deve-se à situação de calamidade pública decretada no governo do Estado e ao aumento dos casos da doença, que até a noite desta quinta-feira abrangiam ao menos 190 casos (mais da metade em Porto Alegre) desde o dia 10 de março – número que deve aumentar nas próximas horas, à medidas em que os dados são atualizados. Os voluntários atuarão na atenção e no cuidado à saúde da população atingida pelo coronavírus em todo o território gaúcho.

“A Secretaria Estadual da Saúde entrará em contato com as pessoas inscritas, conforme forem surgindo as necessidades de ampliação de profissionais de saúde e de outras áreas”, explicou o órgão em texto publicado nesta quinta-feira no site oficial do Palácio Piratini.

(Marcello Campos)

