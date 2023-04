Política “Uma tragédia como essa é inaceitável”, diz Lula após ataque a creche em Santa Catarina

Por Marcelo Warth | 5 de abril de 2023

O presidente afirmou que "não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas" Foto: Lula Marques/Agência Brasil O presidente afirmou que "não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas". (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade às famílias das vítimas do ataque a uma creche em Blumenau (SC), ocorrido na manhã desta quarta-feira (5). Quatro crianças foram mortas.

“Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor”, disse Lula nas redes sociais.

“Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse”, afirmou o petista.

A primeira-dama Janja da Silva também se manifestou: “Acompanhando com muita angústia as notícias sobre o ataque a uma creche em Blumenau. Toda minha solidariedade e carinho neste momento difícil para as famílias e toda a população da cidade”.

Luto oficial

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto oficial de três dias. “Santa Catarina está chocada, consternada. Eu já decretei luto, e é um alerta para todos nós da sociedade. A gente precisa conversar mais, a gente precisa chamar mais a família para dentro da escola. Lamentavelmente, é uma dor profunda. Que Deus conforte as famílias desses anjinhos”, declarou o chefe do Executivo em pronunciamento oficial.

Os crimes ocorreram no Centro Educacional Infantil Cantinho do Bom Pastor, localizado na Rua dos Caçadores, no bairro Velha. O autor do ataque é um homem de 25 anos, que se entregou à polícia.

https://www.osul.com.br/uma-tragedia-como-essa-e-inaceitavel-diz-lula-apos-ataque-a-creche-em-santa-catarina/

2023-04-05