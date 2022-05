Política União Brasil deixa PSDB e MDB e vai lançar Luciano Bivar à Presidência da República

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

O União Brasil anunciou oficialmente que está fora do grupo formado com PSDB e MDB e irá lançar sozinho a candidatura do deputado federal Luciano Bivar à Presidência da República.

De acordo com vídeo protagonizado por Bivar, será uma chapa pura, formada somente pelo União Brasil.

“Esperamos até o último momento para ver se fazíamos coligação com outros partidos. Entretanto, outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem o União Brasil. Restou a nós uma única alternativa a não ser sair com chapa pura”, disse.

O comando da legenda teve conversas definitivas ao longo desta quarta-feira (4) e bateu o martelo.

A falta de consenso entre os partidos sobre os critérios para definir uma candidatura única, o baixo desempenho nas pesquisas eleitorais e o desejo do União Brasil em ter candidatura própria levaram ao desembarque o partido.

Desde fevereiro, as legendas vinham negociando uma aliança. Em abril, os partidos firmaram que teriam um só candidato. O grupo decidiu divulgar o nome em 18 de maio.

O prazo, inicialmente acordado, passou a ser alvo de críticas de integrantes do União Brasil. Para eles, a terceira via demora para ter candidato e se prejudica nas pesquisas eleitorais.

De aliado a crítico de Bolsonaro, Bivar foi presidente do PSL até o início deste ano, quando a legenda passou a ser chamada de União Brasil, com a fusão com o Democratas.

Até 2019, primeiro ano de governo de Bolsonaro, o partido se manteve na base aliada. Mas disputa pelo comando do PSL fez com que os dois brigassem.

Em novembro de 2019, Bolsonaro chegou a afirmar que Bivar estava “queimado para caramba” e que um apoiador deveria “esquecer” a sigla.

