Cláudio Humberto União Brasil empareda Lula em sucessão de Lira

Por Cláudio Humberto | 15 de setembro de 2024

Lula mandou o PT puxar o freio nos planos de já embarcar na campanha de Hugo Motta (Rep-PB) para suceder Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara. O presidente se reuniu com Elmar Nascimento (União-BA) na quarta (11). O baiano é adversário de Motta na disputa. A assessores, o petista disse que, apesar de clima até amistoso, captou recado: a dor de cabeça que o União Brasil impôs ao governo no início do mandato, com traições em votações importantes na Câmara, poderia voltar.

Trato e destrato

Elmar saiu com a promessa de Lula de que não iria apoiar publicamente Motta. No mesmo dia, o PT que já costurava apoio, teve que parar tudo.

Tudo ou nada

Dentro do União Brasil, parlamentares defendem até devolver ministérios caso Lula declare apoio. O partido comanda três pastas na Esplanada.

Queimando a largada

Além do desgaste com Elmar, Lula teme que movimentos precoces do PT azede relação com Lira, que ainda não formalizou apoio a ninguém.

Distância segura

O PT baiano sabota apoio do governo a Elmar. Escaldado, Lula diz que vai manter distância do pleito e deixar que os deputados se viabilizem.

MEC não disse ao Planalto que denunciou Macaé

Falar em corrupção no governo Lula é como falar de corda em casa de enforcado, por isso nenhum dos petistas que aparelham o Ministério da Educação, incluindo o ministro Camilo Santana, foi capaz de informar ao Planalto que a deputada Macaé Evaristo (PT), escolhida para a pasta de Direitos Humanos, responde pelo rombo de R$ 177,3 milhões, do FNDE, para merenda escolar. O dinheiro tomou chá de sumiço e Macaé nem prestou contas, era Dilma Rousseff no poder. Mas, em agosto de 2023, ela finalmente foi denunciada ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Passando pano

O TCU tem sido de fidelidade canina a Lula, mas, se levar em conta a denúncia do FNDE/MEC, Macaé não escapará de condenação.

Se ficar…

Se condenada, Macaé terá de devolver os R$177,3 milhões, corrigidos, e ficará proibida de exercer função ou cargo público por oito anos.

Se correr…

Se não demitir Macaé agora, Lula poderá ser obrigado a fazê-lo depois, caso o TCU a condene, como recomenda a apuração do MEC.

Dinheiro bloqueado

Pernoitando no gabinete por não ter como pagar suas contas, o senador Marcos do Val (Pode-ES) foi hospitalizado na sexta (13). Diz a equipe do senador que o parlamentar tem vivido em condições desumanas.

Pelegada no poder

Ligado a pelegos que ganham a vida controlando os trabalhadores e até “administrando” seu dinheiro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, recebeu aval de Lula para extinguir o saque-aniversário do FGTS, só porque é benefício instituído por Jair Bolsonaro.

Dupla Mão

Escândalo sexual envolvendo Silvio Almeida e o escândalo milionário sobre uniformes escolares envolvendo Macaé Evaristo já rendeu meme nas redes sociais. Dizem que é a dupla “Mão Boba e Mão Leve”.

Roda presa

“Frouxo, covarde e cúmplice”, disparou o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por não pautar o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes.

Para trás

A prévia do PIB mostra que a economia não anda lá essas coisas, como anda trombeteando a equipe econômica de Lula. O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) mostra retração de 0,4% em julho.

Em Teofilândia

Chamou atenção inusual recurso usado pelo juiz eleitoral José de Souza Brandão Netto em decisão que negou impugnação de um candidato supostamente analfabeto. O despacho foi em versos de cordel.

Jerico de ideia

O deputado petista Helder Salomão (ES) quer transformar em crime com três meses de cadeia a criação de marca ou registro “sem desenvolver atividade econômica relacionada ou com o objetivo de venda”.

Joga moeda

Segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket, a democrata Kamala Harris tem 50% de chances de vencer a eleição para presidente dos Estados Unidos, enquanto Donald Trump tem 49% de chances.

Pensando bem…

…rachadinha com comprovante é novidade.

PODER SEM PUDOR

Inépcia na tribuna

Já não se fazem provocadores como antigamente. Certa vez, o deputado Luiz Viana Neto começou a discursar na Câmara: “⁠Filho e neto de governadores da Bahia…” Francisco Studart, seu adversário, logo interrompeu: “⁠Não apoiado!” O orador ignorou a provocação, retomando: “⁠Filho e neto de governadores da Bahia…” continuou. Oposicionista ferrenho, Studart interrompeu novamente com seu “não apoiado”. Luiz Viana Neto lembrou: “⁠Mas, deputado, eu sou mesmo filho e neto de governadores!… Studart corrigiu, arrancando gargalhadas no plenário: “Perdão, excelência. Entendi mal: ‘filho inepto de governadores’…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

*redacao@diariodopoder.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

