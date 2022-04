Política União Brasil pode abandonar terceira via e lançar Sérgio Moro e Luciano Bivar à Presidência

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

A tendência é que Moro seja cabeça de chapa Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A tendência é que Moro seja cabeça de chapa (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O partido União Brasil pode anunciar que terá candidatura própria à Presidência da República. A chapa será puro-sangue: Sérgio Moro e Luciano Bivar. A tendência é que Moro seja cabeça de chapa. A data do anúncio segue sem definição. E a ideia é que, antes, ainda haja conversas com MDB e PSDB.

O pré-candidato pelo União Brasil, Luciano Bivar, disse que uma reunião deve discutir os rumos do partido na próxima quarta-feira. Segundo ele, não há definição sobre chapa pura e Sérgio Moro é um dos nomes do quadro do partido, mas que há outros. Bivar reforçou que o partido tem um projeto pronto para apresentar à população e que ele é o nome do partido para a disputa presidencial.

A decisão de lançar candidatura própria vem em meio às dificuldades de costura dentro da terceira via. A avaliação de dirigentes do União Brasil é de que o partido tem recursos e tempo de televisão para sustentar a chapa puro-sangue, não dependendo de outras legendas para isso. Somá-las à disputa traria divisão, segundo um dirigente do União.

O marco divisório para a definição da chapa puro-sangue, segundo integrantes do União Brasil, foi a filiação de Sérgio Moro. O ex-juiz trouxe o capital político ao partido que tem estrutura para uma candidatura presidencial. A desistência momentânea de Moro mostrou que os votos dele iriam, em grande parte, para Jair Bolsonaro (PL).

Há também a avaliação de que, hoje, o partido é o mais “pacificado” dentro da terceira via e que não teria motivos para recuar e apoiar Simone Tebet, do MDB, ou João Doria, do PSDB. A união destes partidos de centro traria a divisão das siglas a uma eventual candidatura única, o que serviria de alvo para adversários.

