Política União Brasil pressionou por troca após a atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pedir para deixar o partido, que ameaçou atrapalhar votações no Congresso

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Daniela Carneiro deve migrar para o Republicanos. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

A nomeação do próximo ministro do Turismo, Celso Sabino, oficializará a saída de Daniela Carneiro da pasta, que retoma o mandato de deputada federal. A nomeação de Sabino é aguardada desde o mês passado, quando o União Brasil aumentou a pressão pela troca.

Daniela também é do União Brasil, mas deve migrar para o Republicanos. A mudança depende do resultado de uma consulta feita pela deputada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na qual pede a desfiliação da atual sigla sem perder o mandato.

Waguinho, marido de Daniela e prefeito de Belford Roxo, já se filiou ao Republicanos e negociou com Lula a saída da esposa do primeiro escalão do governo.

A troca faz parte das ações do governo para melhorar a articulação no Congresso Nacional. Lula espera que a nomeação de Sabino assegure mais votos do União Brasil na Câmara dos Deputados, a exemplo do que ocorreu na votação da reforma tributária. Na Casa, a sigla tem 59 deputados.

Mudanças

A mudança no Ministério do Turismo é a segunda na equipe ministerial feita por Lula desde o começo do terceiro mandato presidencial, em janeiro.

O primeiro ministro demitido foi o general da reserva Gonçalves Dias, substituído no comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) pelo também general da reserva Marcos Antonio Amaro.

Dias pediu demissão após a divulgação de gravações do circuito interno de segurança do Planalto nas quais o então ministro aparece dentro do edifício durante as invasões golpistas de 8 de janeiro.

Oficialização

A oficialização de Celso Sabino no Ministério do Turismo aconteceu nessa quinta.

Em nota, o Planalto afirmou: “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quinta-feira (13) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o deputado federal Celso Sabino (União-PA). O presidente convidou Sabino para o Ministério do Turismo, convite esse que foi aceito pelo deputado. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias”.

Sabino tem em seu histórico posicionamentos políticos que o aproximaram do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em diversas situações, o parlamentar demonstrou apoio ou alinhamento com o antecessor do petista e esteve do lado oposto do grupo político que passará a integrar.

