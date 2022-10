Economia União Europeia anuncia plano de 11 bilhões de euros à Ucrânia e recuperação da Europa

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

O G-7 também prometeu agilidade em fornecer o apoio que a Ucrânia precisar para defender sua soberania e integridade territorial. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, anunciou um plano de 11 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia pelo programa de Assistência Macrofinanceira (AMF), e para a recuperação da Europa, principalmente no contexto da pandemia. O acordo consiste em 5 bilhões de euros levantados a partir de um leilão de bônus com vencimento de sete anos, e outros 6 bilhões de euros arrecadados a partir de bônus com vencimento de 20 anos.

“O financiamento da UE é uma expressão concreta de solidariedade com a Ucrânia e com os Estados-membros, que estão se recuperando da pandemia. Hoje, levantamos com sucesso e sob condições de mercado desafiadoras mais de 11 bilhões de euros”, disse o comissário responsável pelo Orçamento e Administração da UE, Johannes Hahn.

19 mortos

A Otan, aliança militar que reúne os principais países do Ocidente, e o G-7, grupo dos países mais industrializados do mundo, condenaram nesta terça-feira (11) os bombardeios russos que deixaram ao menos 19 mortos na Ucrânia e reforçaram seus compromissos com a defesa coletiva e de Kiev. O G-7 prometeu agilidade em fornecer o apoio que a Ucrânia precisar para defender sua soberania e integridade territorial, enquanto os EUA afirmaram estar comprometidos em enviar sistemas de defesa aéreos ao país do Leste Europeu.

O G-7 convocou uma reunião virtual de emergência com a participação do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, nesta terça, para avaliar o cenário da guerra após o ataque russo na segunda. Os líderes mundiais prometeram um apoio financeiro e militar para a Ucrânia e enfatizaram “consequências severas” para a Rússia, caso utilize armas químicas, biológicas ou nucleares.

“Estamos inabaláveis e firmes em nosso compromisso de fornecer o apoio que a Ucrânia precisa para defender sua soberania e integridade territorial”, disse o grupo em comunicado divulgado ao fim da reunião. “Condenamos esses ataques nos termos mais fortes possíveis e lembramos que ataques indiscriminados contra civis inocentes são um crime de guerra. Faremos com que o presidente Putin e os responsáveis prestem contas”. A Rússia nega ter atacado civis deliberadamente.

Convidado a participar da reunião, o presidente Volodmir Zelenski pediu aos líderes das potências econômicas que enviassem “sistemas de defesa aérea modernos e eficazes” para ajudar na identificação e combate de mísseis e drones russos, particularmente os fornecidos pelo Irã.

De acordo com o conselheiro nacional de segurança dos EUA, John Kirby, o país está trabalhando para entregar à Ucrânia as duas primeiras unidades de um prometido sistema de defesa aérea de médio alcance. O sistema deve ser entregue até dezembro, disseram autoridades de defesa. Outras seis unidades também são destinadas à Ucrânia, mas a fabricação delas provavelmente levará um ano ou mais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

