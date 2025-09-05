Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia União Europeia multa Google em US$ 3,5 bilhões; e Trump ameaça Europa com sanções e tarifas

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

A UE anunciou nessa sexta-feira (5) uma multa contra a Alphabet, controladora do Google. (Foto: Reprodução)

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou aplicar sanções contra a União Europeia (UE) por ter aplicado uma “multa injusta” contra o Google. A UE anunciou nessa sexta-feira (5) uma multa contra a Alphabet, controladora do Google, de quase 3 bilhões de euros (R$ 18,7 bi), após determinar que a empresa favorece seus próprios serviços de tecnologia publicitária.

Essa é a segunda maior já aplicada, atrás dos 4,125 bilhões de euros (cerca de R$ 26,17 bilhões) contra o próprio Google, em 2022.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, afirmou que o Google abusou de sua posição dominante ao conceder vantagem competitiva a seus próprios sistemas de intercâmbio de anúncios em detrimento das rivais e que deve pôr fim a essas práticas.

Em um post em sua plataforma Truth Social, Trump criticou duramente a UE pela multa e ameaçou retaliar com sanções comerciais caso medidas semelhantes sejam todas contra outras empresas americanas de tecnologia.

“Hoje a Europa ‘atacou’ outra grande empresa americana, o Google”, protestou Trump em sua rede social Truth Social, afirmando que, se a União Europeia não reverter as multas “injustas” impostas ao Google e também à Apple, ele se verá “obrigado” a ativar um mecanismo punitivo de tarifas alfandegárias, a “Seção 301”.

“Não é justo que a União Europeia esteja multando empresas americanas bilionárias só porque elas são bem-sucedidas”, disse Trump. “Se continuarem com essas ações abusivas, os Estados Unidos responderão com tarifas e sanções.”

Trump já havia recorrido à “Seção 301” para punir as importações do Brasil devido à perseguição ao seu ex-presidente Jair Bolsonaro. Há anos critica a Europa por suas sanções a empresas de tecnologia dos EUA e, neste mês, advertiu que imporia tarifas “substanciais” a países que aplicassem impostos, normas ou regulamentações digitais que prejudicassem as empresas americanas.

A manifestação de Trump ocorre um dia depois de ele receber executivos de gigantes da tecnologia em um jantar de gala na Casa Branca, entre eles o diretor-executivo do Google, Sundar Pichai, e o cofundador do grupo, Sergey Brin.

“A Europa (…) roubou dinheiro que, de outro modo, iria para investimentos e empregos nos Estados Unidos”, acrescentou Trump. “O contribuinte americano não vai tolerar isso!”.

O presidente americano afirmou que a multa imposta ao Google se soma a outros casos, incluindo o de outra ‘big tech’, a Apple, à qual Bruxelas ordenou, em 2016, pagar impostos atrasados à Irlanda, totalizando de 13 bilhões de euros (82,4 bilhões de reais, na cotação atual), além de juros.

“Deveriam devolver esse dinheiro!”, disse Trump.

Durante o jantar na Casa Branca, o presidente americano cumprimentou Pichai e Brin pela decisão de um juiz dos Estados Unidos que, no começo desta semana, permitiu ao Google manter o Chrome, seu navegador na internet. As informações são da agência de notícias AFP.

