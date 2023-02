Tecnologia União Europeia ordena que funcionários apaguem o TikTok de seus celulares

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

O objetivo é evitar o vazamento de dados confidenciais da Comissão Europeia. (Foto: Reprodução)

A União Europeia (UE) ordenou que todos os seus funcionários que tenham o TikTok instalado em seus celulares apaguem o aplicativo.

Um e-mail com a instrução foi enviado na manhã da última quinta-feira (23) a todos que trabalham para a Comissão Europeia – o braço executivo do bloco, onde ficam as funções administrativas.

A informação foi confirmada por um diretor do setor de tecnologia da informação da UE à imprensa europeia.

O objetivo, segundo o e-mail, é evitar o vazamento de dados confidenciais da Comissão Europeia e aumentar a segurança cibernética dentro das estruturas do bloco – os países europeus têm legislações rígidas para garantir a privacidade dos dados de seus cidadãos.

A proibição vem depois de o TikTok admitir que dados de usuários de todo o mundo podem ser acessados na sede do aplicativo, na China. Órgãos do governo federal e de governos regionais dos Estados Unidos também já baniram o uso de TikTok em celulares oficiais.

Investigação

Quatro agências reguladoras no Canadá estão iniciando uma investigação sobre o TikTok, incluindo sua coleta, uso e divulgação de informações pessoais – além de saber se está em conformidade com as leis ao lidar com usuários mais jovens. A investigação sobre a plataforma de mídia social, que pertence à chinesa ByteDance, está sendo conduzida por reguladores do governo federal e das províncias de Quebec, Alberta e British Columbia. Isso vem somar aos processos de ação coletiva resolvidos nos EUA e no Canadá, disseram os reguladores em comunicado. A plataforma de compartilhamento de vídeos encontra-se sob crescente escrutínio de políticos e reguladores por lidar com dados de usuários, em meio a temores de que o governo chinês possa forçar a empresa a compartilhar esses dados. A investigação canadense também determinará se a empresa está cumprindo suas obrigações de transparência ao coletar informações pessoais, disse o comunicado.

