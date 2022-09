Mundo União Europeia planeja limitar o preço do gás russo, e Putin ameaça interromper o fornecimento

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Europa tem acusado a Rússia de usar suprimento de energia como arma em retaliação às sanções ocidentais Foto: Reprodução Europa tem acusado a Rússia de usar suprimento de energia como arma em retaliação às sanções ocidentais Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A UE (União Europeia) propôs um teto para o preço do gás natural russo nesta quarta-feira (07), horas após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçar interromper todo o fornecimento caso tal medida fosse tomada, aumentando o risco de racionamento em alguns dos países mais ricos do mundo no inverno no Hemisfério Norte.

A escalada do impasse ameaça elevar ainda mais os preços do gás na Europa, aumentando as contas que os governos da União Europeia estão pagando para impedir que seus fornecedores de energia entrem em colapso e evitar que clientes sem dinheiro congelem nos próximos meses de frio.

A Europa tem acusado a Rússia de usar suprimento de energia como arma em retaliação às sanções ocidentais impostas sobre Moscou por sua invasão da Ucrânia. A Rússia culpa essas sanções pelos problemas de fornecimento de gás, os atribuindo a falhas no gasoduto.

Os ministros de energia da União Europeia realizarão uma reunião de emergência na sexta-feira (09) para discutir como lidar com a crise energética. “Nós vamos propor um teto para o preço do gás russo… Temos de cortar as receitas da Rússia que Putin usa para financiar esta guerra atroz na Ucrânia”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a repórteres.

A Comissão também apresentou outras medidas, incluindo o corte obrigatório no uso da eletricidade durante os horários de pico e um teto para as receitas de energia gerada a partir de outras fontes.

Mais cedo, em um fórum econômico em Vladivostok, Putin antecipou o movimento, alertando que os contratos de fornecimento poderiam ser cancelados e que o Ocidente congelaria “como a cauda de um lobo”, se referindo a um famoso conto de fadas russo.

“Haverá alguma decisão política que contradiga os contratos? Se sim, nós simplesmente não os cumpriremos. Não forneceremos nada se isso contradizer nossos interesses”, disse Putin.

“Não forneceremos gás, petróleo, carvão, óleo para aquecimento – não forneceremos nada”, afirmou o líder russo. A Europa geralmente importa cerca de 40% de seu gás natural e 30% de seu petróleo da Rússia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo